El pasado jueves, el Sindicato de Trabajadores Traverso decidió deponer la huelga legal, que comenzó el día 8 de enero y que se extendió por 43 días, donde exigían mejoras laborales. A pesar de la extensa movilización, no tuvieron éxito en la negociación.

Los trabajadores pretendían reintegrarse a sus jornadas acogidos en el artículo 342 del Código del Trabajo ayer 22 febrero. Sin embargo, al llegar al ingreso, su empleador decidió no reincorporarlos, argumentando que ya no tenían trabajo ahí y que podían hacer uso de vacaciones “obligadas” porque no volverían a trabajar en su empresa.

En ese contexto , desde el sindicato se dirigieron hasta la oficina de la Inspección del Trabajo de la comuna de San Miguel, para iniciar una fiscalización en la empresa, pero tuvieron una respuesta negativa desde el organismo. Por este motivo, la Dirección Regional Metropolitana Oriente de la Dirección del Trabajo para instruir la fiscalización, la que se inició a eso de 13:00 horas. A pesar de lo anterior, no fueron reintegrados a sus funciones y se les impidió el ingreso al interior de la empresa.

En conversación con El Ciudadano, Miguel Silva, presidente del Sindicato de Trabajadores de Traverso, explicó que la decisión de finalizar con la huelga y volver a sus trabajos se debió al desgaste y a un tema netamente económico. “Nosotros terminamos las negociaciones por cansancio y por un tema de lucas, ya que no podíamos sostenernos”, comentó.

Sumado a lo anterior, Silva explica que sólo una parte del total de los movilizados se ha podido reincorporar por decisión de la empresa, ya que la mayoría de los puestos fueron reemplazados. “La empresa señaló que sólo necesitaban 17 personas (de un total de 50) para volver a funcionar normalmente, para reactivar algunas líneas de producción, ya que no tenían las condiciones necesarias para recibir al total de los trabajadores”.

Dicho esto, el sindicalista agregó: “La empresa estuvo reemplazando nuestro puestos de trabajo en el proceso de huelga. Ellos contrataron gente a plazo fijo, por ende no los pueden sacar”. En ese contexto el trabajador comentó el problema en el que está la empresa. “Si nos reincorporan, se verían con una sobre población de gente. Ese es un tema que ellos debieron prever, puesto que nosotros podríamos regresar en cualquier momento, independiente de si llegábamos acuerdo o bajábamos nuestra movilización”, expresó.

Finalmente, Silva hizo un análisis general de cómo la empresa manejó las negociaciones con este sindicato. “El trato de Traverso y de su dueño (Renato Traverso),con nosotros ha sido súper duro. En primer lugar el dueño de la empresa nunca manifestó una intención de llegar a acuerdo y con respecto al proceso de huelga, Traverso siempre se escudó en Carabineros para reprimir nuestras manifestaciones y diluirlas de manera inmediata”.