Luego de las asambleas de profesores realizadas para analizar y discutir la carta de compromiso de Marcelo Segura, Director Ejecutivo Servicio Local de Barrancas (SLE), los docentes de las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado definieron en votación suspender el paro de actividades iniciado este lunes 5 de marzo.

El resultado de la consulta realizada en las tres comunas fue un amplio triunfo de la Opción B: “Aceptar la carta compromiso de las autoridades e iniciar las clases este martes 6 de marzo, pero manteniendo un estado de alerta y presión que permita vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Al primer incumplimiento se retoma la movilización”, la cual sumó 462 votos que representan el 68,1% del total.

De esta forma, desde el Colegio de Profesores informaron que el SLE de Barrancas comenzará sus actividades normales el 6 de marzo y mantendrá su estado de alerta.

“Hacemos un llamado a las autoridades políticas nacionales y comunales a cumplir las leyes vigentes y a dejar de mirar la educación desde su estatus de autoridad y ser parte de la construcción de una educación integradora, democrática, transformadora y participativa”, declaró Samuel Toledo, Presidente Comunal Cerro Navia del Colegio de Profesores.

Respecto a la paralización de actividades, la cifra entregada por la organización gremial respecto a los participantes fue que de un total de 54 escuelas del SLE de Barrancas, 39 paralizaron por completo, lo que representa un 72%, y otras 6 se sumaron con paro parcial lo que presenta un 11%, mientras y 9 escuelas no paralizaron, lo que representa un 17%.

“Las datos entregados por los dirigentes comunales desmienten las engañosas cifras que han entregado las autoridades. Desmienten también las maniobras que en particular el alcalde Mauro Tamayo, que incurrió en una serie de acciones de presión, de engaño y de intervención impropia durante estos días. Él ya no es el sostenedor de los colegios de Cerro Navia, él ya no es el jefe de los profesores de esa comuna, sin embargo, se permitió intervenir de una manera descarada. Él sólo mantiene una relación con los profesores de Cerro Navia: él es deudor de esos docentes”, manifestó Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.