El Papa Francisco aceptó la renuncia de los obispos de Rancagua, Alejandro Goic, y de Talca, Horacio Valenzuela. Así lo confirmó la Conferencia Episcopal durante la madrugada de este jueves, a través de su sitio web.

La Iglesia Católica informó además sobre el nombramiento de Fernando Ramos y Galo Fernández, ambos obispos auxiliares de Santiago, como administradores apostólicos de Rancagua y Talca, respectivamente.

Pese a que Goic renunció aduciendo motivos de edad, su posición en la Diócesis de Rancagua se había debilitado fuertemente, luego de conocerse el caso de “La Familia”, un grupo jerarquizado de sacerdotes investigado por presuntos abusos sexuales.

Por esta causa, Goic ordenó la suspensión de 14 presbíteros de la zona, aunque eso no lo salvó de la declaración que tuvo que entregar como testigo ante el Ministerio Público, dado que se le ha acusado de estar en conocimiento de la situación hace más de un año.

Valenzuela, en tanto, fue formado por Fernando Karadima, al igual que Juan Barros, ex obispo de Osorno. Meses atrás, el renunciado sacerdote admitió haber cometido errores, aunque no reconoció haber sabido de los abusos del ex párroco de El Bosque.

“Me equivoqué al no darme cuenta de que pasaban cosas malas, como pasó durante el gobierno militar también, que hubo mucha gente que no supo lo que pasaba y no eran culpables, simplemente no supo, pero eso se lo vamos a dejar a Dios”, afirmó.

Con estas nuevas renuncias, Goic y Valenzuela se suman a Juan Barros en Osorno, Cristián Caro en Puerto Montt y Gonzalo Duarte en Valparaíso. Estas dimisiones fueron acogidas por el jefe de la Iglesia Católica el pasado 11 de junio.

Por otro lado, con el nombramiento de Ramos y Fernández, seis de las 27 jurisdicciones eclesiásticas quedan a cargo de administradores apostólicos: Valparaíso, Rancagua, Talca, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.