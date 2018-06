Este martes, durante la sesión en la Sala de la Cámara de Diputados, el representante del Frente Amplio, Renato Garín (RD), se refirió en duros términos al regreso de Julio Ponce Lerou a SQM. “El señor Ponce Lerou es una suerte de senador designado en este Congreso; un senador por el cual nunca nadie ha emitido un sufragio. Probablemente el hombre más poderoso de Chile jamás ha sacado un voto. Eso nos demuestra el tipo de democracia, de corporativismo que tenemos en Chile”, declaró el parlamentario.

Sin embargo, profundizó en lo ocurrido con el caso del litio chileno, advirtiendo que “el Estado chino, a través de una empresa, va a controlar el mercado del litio, controlando el Salar de Atacama, y esto es gravísimo”.

Dicho esto, realizó una crítica a quienes permanentemente disparan contra Venezuela, acusándola de “dictadura”, pero guardan silencio frente al poder que sobre el litio tiene el régimen dictatorial chino. “Yo me pregunto: ¿dónde están los expertos en democracia, los teóricos de la democracia, educados en Chicago, que disertan sobre Venezuela, sobre Cuba, cuando hay que hablar sobre China? ¿Qué pasaría si Pdvsa, la empresa de petróleo venezolana, comprara la ENAP en Chile? Eso es lo que ocurrió con el litio, Tianqi Lithium ha comprado SQM; y además, si eso no fuera suficiente, no quieren pagar los impuestos”, cuestionó Garín, aludiendo a la intención de la compañía asiática de atenerse al beneficio otorgado por la venta de acciones en la Bolsa para no pagar los impuestos de la compra-venta del 24% de SQM. “O sea, se quedan con el litio y ni siquiera pagan los impuestos. Esto es impresentable”, declaró el congresista.

El diputado Garín pidió finalmente oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que “aclare cuáles son las consecuencias jurídico-tributarias respecto de la operación entre Nutrien y la empresa china Tianqi”.

“Le hemos entregado el litio a los chinos, tal como hace 100 años, en la república oligárquica de la Fronda se le entregó el salitre a los ingleses“, concluyó el parlamentario del Frente Amplio.