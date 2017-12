El 15 de diciembre pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental, autorizó la solicitud presentada por la empresa WTE Araucanía, relativa a extender la suspensión de plazos, (por un año y dos meses), para revisar ambientalmente el proyecto de planta incineradora de residuos, que busca instalarse en Lautaro.

Mediante esta ampliación de plazos, el titular de la iniciativa (WTE Araucanía), busca incorporar información relevante, sobre la calidad del aire, el destino de las cenizas peligrosas que se generarían producto de la incineración y el de los materiales no incinerables como metales y vidrios; entre otros aspectos importantes, que no fueron presentados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en primera instancia, evidenciándose un cumplimiento débil de las exigencias establecidas por ley, de cara al proceso evaluación ambiental en curso.

Lo anterior, había sido alertado en innumerables ocasiones por organizaciones de Temuco y Lautaro, en términos de la falta de rigurosidad del proyecto presentado por WTE Araucanía.

A continuación, se comparte la declaración de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, referente al tema:

DECLARACIÓN PÚBLICA

RED DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS AMBIENTALES – RADA

POR EXTENSIÓN DE PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO PLANTA INCINERADORA DE WTE ARAUCANÍA

Ante la solicitud de la empresa WTE Araucanía, relativa a extender la suspensión de plazos (por un año y dos meses) para la finalización del proceso de evaluación ambiental del proyecto “Planta WTE Araucanía”, que consiste en la instalación de una planta incineradora de residuos sólidos en la comuna de Lautaro, la RADA desea transmitir lo siguiente:

La carta/petición enviada al Servicio de Evaluación Ambiental por el titular, señala expresamente que el plazo solicitado (hasta febrero del 2019), es para el desarrollo de la línea de base del componente aire. Es decir, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, carece completamente de esta información fundamental para evaluar un proyecto que generaría emisiones tóxicas a la atmósfera.

La información sobre la calidad del aire, no es la única faltante en el EIA presentado por WTE Araucanía, carece también de la modelación de las emisiones de los contaminantes más tóxicos como dioxinas y furanos; no señala el destino de las cenizas peligrosas que se generarían producto de la incineración; ni tampoco el de los materiales no incinerables como metales y vidrios; entre otros importantes aspectos ausentes en dicho estudio.

Esto prueba, que el proyecto resultó ser tan incompleto, que la empresa, ahora se tomará un año y dos meses para re-formularlo. Motivo por el cual, él director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debió haber aplicado el artículo 15 bis de la Ley de Medio Ambiente que le otorga la atribución de devolver los antecedentes al titular, cuando un estudio de impacto ambiental adolece de información relevante para su evaluación. Recordamos que la aplicación de este artículo, fue solicitada por RADA y otras organizaciones oportunamente, no obstante, fue denegada por el entonces director subrogante del SEA, Ricardo Moreno.

En la opinión de la RADA, un proyecto tan mal fundamentado y poco viable, no debería ser reformulado, sino que debería ser retirado definitivamente del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sobre todo tratándose de un proyecto que genera grandes riesgos a la salud de las personas y el medio ambiente.

La Red de Acción por los Derechos Ambientales, seguirá trabajando para fortalecer el movimiento ciudadano contra la incineración de residuos sólidos, y para demostrar que la alternativa Basura Cero es una solución real, sustentable en términos sociales, ambientales y económicos, y mucho más efectiva que las falsas soluciones que solo buscan el lucro con un problema tan acuciante a nivel mundial como la gestión de residuos. Así lo ha demostrado el éxito del proyecto “Hacia Basura Cero en Campos Deportivos” que nuestra organización se encuentra ejecutando desde comienzos del 2017 con excelentes resultados.