El pasado 21 de junio, el rapero oriundo de Talcahuano, Concepcion- región del Bio-Bio, Matías Ignacio, mejor conocido por “Emeteah” colgó en sus redes sociales un tema musical cargado de un mensaje antiimperialista llamado “Al combate me voy”.

El tema surge como una versión, en homenaje, al cantautor venezolano Alí Primera, y su tema inmortal “La puerta”. La mezcla y masterización de la pieza estuvo bajo la administración de su Dj y beakmarket “Guilleritmos” en la casa de producción “ZeroEstudio”.

“Yo no me quedo en casa al combate me voy, a defender la tierra el futuro es hoy”

Así reza el coro del sencillo, que cuenta con un profundo contenido social que habla de la realidad social, desde su perspectiva, que vive el actual Chile de Sebastián Piñera, el cual califica de “injusta”. Con la letra, el compositor insta al pueblo a organizarse y a defender los espacios del que la oligarquía le ha arrebatado.

“Ese tema va dedicado a América Latina y sus pueblos, a los países progresistas que luchan contra el Imperio” dice Emeteah al Ciudadano, también agrega que “lo subí el 21 de junio en homenaje a Fabricio Ojeda, guerrillero heroico venezolano” dijo.

Emeteah es un joven Chileno, luchador social y exponente de rap. En 2016 realizó su primer trabajo musical nombrado “Amanecer” y está disponible en su cuenta de YouTube: Emeteah Rap. Actualmente, el poeta callejero está trabajando en su segundo material discográfico, donde hablará del contexto social chileno de derecha, la lucha contra el neoliberalismo, el antiimperialismo y la autodeterminación de los pueblos.

Venezuela, Festival “Jovenes del Barrio”, 2017.

Emeteah ha participado en festivales de música popular en Chile y en diferentes partes del continente latinoamericano, donde ha llevado su canción con mensaje libertario. El rap contestatario es la herramienta que utiliza este joven luchador para la emancipación de los pueblos.

Escucha el tema musical de Emeteah. Dale Like y pulgar arriba.