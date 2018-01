Movimiento por el Agua y los Territorios: Rechazamos nuevo simulacro ambientalista de Israel No podemos si no rechazar esta actividad por considerarla como un lavado de imagen de Israel, "Greenwashing", es decir, un intento por enverdecer al Estado que oprime a un pueblo desde hace casi 70 años. Y no solo lo oprime con fuerza militar, sino que administra la cantidad de agua de los palestinos tanto en Gaza, Jerusalén y en Cisjornadia.