El Rector Ennio Vivaldi expuso en la Comisión conjunta de Hacienda y Educación del Senado que retoma la tramitación del Proyecto de ley de universidades del Estado, ingresado al Congreso en julio del 2017 con el objetivo de establecer un marco jurídico que permita a estos planteles fortalecer sus estándares de calidad académica y gestión institucional, al mismo tiempo que explicitar el rol del Estado con sus propias instituciones de educación superior, entre otros puntos.

En la ocasión, y tal como lo expresó en otras instancias legislativas en representación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), el Rector Vivaldi manifestó que las indicaciones de las instituciones estatales a este proyecto se circunscriben en dos grandes marcos conceptuales: que las universidades estatales efectivamente son parte del Estado y que el Estado tiene que asumir una responsabilidad con sus instituciones.

“Estoy totalmente de acuerdo con que el Estado tiene que fiscalizar que las condiciones sanitarias de los lugares comerciales que vendan comida. Concuerdo con que una fuente de soda que no tiene las condiciones adecuadas la cierren, pero si es la Junaeb, ¿la van a cerrar igual? Evidentemente ese es un caso en el que el estado tiene que asumir su responsabilidad”, ejemplificó el Rector Vivaldi.

El presidente del Cuech valoró que las especificidades de las universidades estatales -entre ellas su rol público, pluralismo y diversidad-, fueron recogidas por los senadores, los que en su mayoría reconocieron la importancia de tener un marco jurídico y un proyecto de ley separado del de Reforma a la Educación Superior.

“Nosotros hablamos de lo que debe ser la universidad estatal para volver a tener universidades públicas. Hay un trato específico que tiene que ver con la sinergia, identidad y misión que tienen las universidades estatales con el resto del Estado”, dijo el Rector en la Comisión.

En la oportunidad, el Rector Vivaldi fue enfático en señalar que para las instituciones que representa la idea no es competir ni quitar nada a otras instituciones del sistema de Educación Superior, reiterando que lo único que se busca es que Chile vuelva a tener universidades estatales.

“Nadie tiene que ver el hecho de que tengamos universidades estatales como una amenaza. Aquí no se trata de rivalizar ni de competir. Se trata simplemente que Chile vuelva a tener universidades que garanticen ser accesibles a todos los chilenos, que no hacen discriminación por ninguna variable social, religiosa o lo que fuera”, como son los planteles estatales, enfatizó.

Quien también tuvo palabras para referirse a este punto fue el presidente de la comisión de Educación y Cultura del Senado, Ignacio Walker, quien manifestó que “cuando uno crea un estatuto jurídico propio para las universidades del Estado no está discriminando arbitrariamente respecto de las universidades no estatales. Prueba de ello es que el artículo 5° de la ley de educación superior que estamos tramitando paralelamente a esta contempla, a mi juicio, una buena solución para las universidades del Consejo de Rectores que son 27, ya que recoge el sentido de lo que es una universidad pública no estatal aunque sea privada”.

Especificidad de las universidades estatales

Durante la sesión -en la que también participó la ministra de Educación, Adriana Delpiano y los rectores Patricio Sanhueza, de la U. de Playa Ancha, Aldo Valle, de la U. de Valparaíso, y Juan Manuel Zolezzi, de la U. de Santiago de Chile-, los senadores Carlos Montes, Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber e Ignacio Walker expresaron su acuerdo con la creación de un marco jurídico específico para los planteles estatales.

El Senador Walker expresó su deseo de despachar el proyecto de ley de universidades estatales bajo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “Tal como aprobamos la ley sobre nueva educación pública referida a colegios públicos del Estado, no se puede considerar que sea una suerte de discriminación con los colegios privados, es sólo que el Estado debe hacerse cargo de sus propios establecimientos educacionales a nivel básico, medio y superior”.

Jaime Quintana, por su parte llamó a tener un sistema mixto de verdad ya que “si al cabo de 10 años vamos a seguir con un 16 por ciento de matrícula pública, versus el 69 por ciento que tiene la OCDE o el 73 por ciento que tiene Estados Unidos, creo que esta ley no habrá servido mucho. Por lo tanto el tema de la expansión lo pondría de la mano con el plan de fortalecimiento. Debiera haber mecanismos objetivos para plantearse una expansión de matrícula donde hoy día no hay oferta”.

Asimismo el Senador Ricardo Lagos Weber relevó “la posibilidad de discutir una ley de universidades Estatales”, tras el cambio legislativo de 1981, a fin de revertir la situación actual donde los planteles del Cuech “están restringidos y han sido, a mi juicio, abandonados. No les han permitido desplegarse como debieran”.

Carlos Montes, presidente de la Comisión de Hacienda, priorizó también la idea de fortalecer la singularidad de lo estatal porque “una cosa es fortalecerlo jurídicamente pero otra cosa es ver lo singular tanto en la producción de investigación como en la formación profesional”.

El proyecto de ley de universidades estatales seguirá en la Comisión de Educación y Hacienda del Senado –al mismo tiempo-, recibiendo audiencias hasta que se abra el período de indicaciones que se espera sea a la brevedad puesto lo acotado de los tiempos legislativos. Mañana jueves está citada al Senado la Confech y las asociaciones de funcionarios y profesionales de universidades estatales.