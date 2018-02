Este domingo, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una marcha en Santiago, que llegó hasta el palacio de La Moneda con la idea de “convencer” al Gobierno de regularizar la situación de los miles de extranjeros que residen y trabajan de manera irregular en todo el país, pidiendo para ello una “amnistía migratoria”.

Según consigna radio Cooperativa, en 2015 se entregó una minuta al Gobierno con una serie de peticiones que no han sido tomadas en cuenta por el ejecutivo. Roberto Noriega, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, apuntó a la “falta la decisión, la voluntad de este Gobierno de poder afrontar esta situación. Esto es lo que estamos planteando (…) Si este Gobierno -que todavía es gobierno hasta marzo- no toma la medida, nosotros vamos a continuar porque acá no paramos ni un solo día”, declaró, citado por la emisora.

El dirigente añadió que lo que se pide, “es un procedimiento simple” para obtener la residencia regular, lo cual, a su juicio, podría “permitir combatir las situaciones de abuso laboral, de discriminación y de violencia” que los afectan actualmente.