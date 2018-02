Entre tres y cinco mil personas asistieron este viernes en Santiago a la marcha convocada por la Coordinadora Ciudadana por la Infancia, junto a una serie de otras organizaciones sociales, para exigir la denominada “Ley Sophie”

La manifestación -autorizada por la Intendencia- se inició a las 18:00 horas, en Plaza Italia, para luego continuar por Alameda (vereda sur), y culminar a la altura del metro Los Héroes.

Los organizadores explicaron que la misión de la marcha es “principalmente exigir que las penas para quienes cometan violación, abuso o maltrato a niños se cumplan a cabalidad, subiendo la pena calificada de 40 a 60 años”.

Asimismo, se busca que los acusados no tengan “ningún tipo de beneficio” mientras cumplen la condena, según las palabras de Silvana Tobar, vocera del movimiento a favor de la “Ley Sophia”, quien además hizo un llamado a crear “un nuevo sistema de protección a los niños”.

En tanto, la vocera del movimiento y presidenta de la Fundación Infancia, Nathalie Oyarce, recordó a la pequeña que motivó la creación del movimiento y exigió a la clase política que la niñez sea prioridad en la legislación: “Hoy estamos acá porque exigimos que la clase política tenga como prioridad a la niñez en su legislación. Cambiar el sistema de protección a la infancia, crear una ley que proteja a nuestros niños, niñas y adolescentes, la Ley Sophie”, dijo.

“Buscamos que endurezcan las penas a los golpeadores, abusadores, violadores y asesinos que viven libres, subir la pena máxima de 40 a 60 años, presidio perpetuo calificado y que no tengan ningún beneficio”, concluyó Oyarze, quien también aclaró que el movimiento no está por la pena de muerte, sino porque lo delitos que se cometen en contra de los niños sean condenados como corresponden y no queden impunes.

La marcha también se realizó en otras regiones del país. En Valparaíso, tras un acto realizado en el parque Italia del Puerto, la representante regional del movimiento nacional Ley Sophie, Thiare Vega, informó que sólo en Viña del Mar se han reunido más de 16 mil firmas a favor de la iniciativa.

Mientras, en Valdivia, más de un centenar de personas marcharon y se unieron a la convocatoria nacional por la Ley Sophie. En esta ciudad, la actividad comenzó en la Plaza Simón Bolívar y continuó hasta la Plaza de la República, en el centro valdiviano.

Finalmente, en Puerto Montt, donde sucedió el macabro asesinato de la niña de un año y 11 meses de edad, los manifestantes se congregaron en la Plaza de Armas de la ciudad, desde donde la dirigenta local del movimiento, Ximena Jofré, explicó que “en estos encuentros vamos haciendo redes con otras ciudades, acá nos encontramos con gente de Punta Arenas y Coyhaique, que también se nos unen, nos están dando teléfonos para ayudarnos a replicar esto allá”.