“La tortura, el maltrato y la violación de los derechos humanos de más de dos mil niños, a quienes el mandatario Donald Trump tiene encerrados en jaulas, separándolos de una forma cruel e inhumana de sus padres por ser indocumentados; no solo debe ser condenado a través de un twitt por el presidente Piñera o su vocera, sino que debe ser condenado de manera firme y decidida con una acción concreta, llamando a consulta nuestro embajador en EEUU”, expresó el senador progresista Alejandro Navarro, autor del proyecto de acuerdo que solicita esa medida al gobierno y que presentará hoy junto a sus pares.

Al respecto, Navarro expresó que “en medio de una actividad, los periodistas le preguntaron al presidente Piñera por su posición sobre esta cruel medida de Trump y el mandatario señaló que “no quiero interferir en la política de ningún país” y agregó que ninguna política migratoria debe separar a los niños de sus padres. En tanto la Vocera de Gobierno hace un tweet por lo que está pasando en la frontera de EEUU y México. Y el Canciller señala que “ningún niño debe ser separado de sus padres” y que “para nosotros (gobierno) resguardar el bienestar, el cuidado de los niños es central”.

El parlamentario, agregó: “y, yo me pregunto, ¿cuál es la medida que tomará el gobierno? ¿Cuál es la condena oficial que Chile hará por esta violación a los Derechos Humanos de los niños y niñas que hoy sufren por las crueles medidas del presidente Trump? O la posición oficial de nuestro país solo se basará en posteos en redes y frases hechas, ¡mientras más de dos mil niños están siendo torturados, estigmatizados, violentados, marcados para toda su vida con este dolor desgarrador que les ha provocado la separación de sus padres y familiares!”

El congresista fue enfático en señalar que “resulta incomprensible que el presidente Sebastián Piñera, quien ha reiterado en su slogan de gobierno que “primero son los niños”, hoy no tome ninguna medida concreta que condene firmemente las medidas criminales de Trump. Una frase, una cuña en prensa o un tweet no es una política internacional ni una acción decidida que condene al gobierno de EEUU. Solo sirve la condena con acciones concretas. Si esto no se hace, entonces el gobierno de Chile está siendo parte de este crimen con su silencio cómplice”.

Por ello, junto a un conjunto de senadores y senadoras presentaron ayer un Proyecto de Acuerdo para solicitarle a Piñera y al Canciller Ampuero que, por un lado se llame a consulta al Embajador de la República de Chile en los Estados para que informe de manera oficial sobre la situación de los migrantes legales e ilegales en ese país, especialmente de los niños y niñas, sobre todo respecto al cumplimiento y resguardo de sus derechos humanos y las políticas de migración implementadas por el Presidente Donald Trump.

El senador navarro agregó que “parece increíble que la situación de miles de niños retenidos en la frontera norteamericana, separados de sus padres por una instrucción expresa de Donald Trump, con una política que segrega a los menores y que viola de manera flagrante los DDHH. Si esto hubiera ocurrido en Venezuela se estaría pidiendo la intervención militar y se habría hecho una denuncia mundial de esta situación. Pero como se trata de EEUU, hay un silencio cómplice, con una doble y obscena moral desde Chile, el mismo silencio que guarda la OEA, la ONU y el Grupo de Lima”.