Desde el pasado viernes 2 de marzo 169 haitianos se mantuvieron varados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, ya que su ingreso al país fue denegado por la Policía de Investigaciones (PDI) que los declaró como inadmisibles, supuestamente porque portaban documentación fraudulenta respecto a sus reservas hoteleras y de hospedaje. En ese sentido, según lo reportado por LAW y la PDI y que consigna La Tercera, entre el viernes y la madrugada del lunes se les negó el acceso al país a cerca de 230 haitianos en el aeropuerto de Santiago. La Directora Social en Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, Michelle Víquez, en conversación con El Ciudadano, comentó que se pudo comunicar con un grupo de ellos, los que aseguraban contar con lo necesario para ingresar al país y además expresaron que durante su estadía en el aeropuerto, no estuvieron cómodos, tuvieron escaso acceso a duchas y a la alimentación y alegaron que una mala comunicación con la PDI. ¿A qué se enfrentaron los haitianos varados en el aeropuerto?

Nosotros tuvimos contacto con 60 de ellos, los que nos indicaron que estuvieron desde el viernes pasado en el aeropuerto, ya que se les fue rechazado el ingreso al país, según la PDI, por contar con información falsa sobre sus reservas de hotel. Ellos se mostraron preocupados y confundidos, nos decían que la mayoría no habla español por lo que no entendían por qué los rechazaban. Además pasaron muchos días ahí, sin tener una respuesta clara. Sumado a lo anterior, el tema de la alimentación era escaso, no tenían acceso a sus maletas, por lo que no podían lavarse los dientes o atender necesidades básicas, como es el caso de algunas mujeres que estaban en su periodo menstrual y no podían sacar las toallas higiénicas desde su equipaje. Estaban en una situación realmente deplorable.

¿Quién se hizo cargo de ellos?

Según lo que nos indicó la PDI, son las aerolíneas comerciales quienes se deben hacer cargo. Nosotros ofrecimos a la institución asumir la representación jurídica de ellos, para poder realizar alguna apelación. Pero eso no fue posible, ninguno de los policías con los que hablamos nos dio información oficial, justificándose en que somos una ONG y no podemos representar a esas personas, ya que ellos tienen una representación consular. Sin embargo, estábamos con familiares de las personas varadas los que tenían documentación que constataba que muchos de ellos contaban con los requisitos para ingresar a Chile y que tenían donde hospedarse. Nosotros sospechamos que la PDI ejecutó un criterio discrecional en el ingreso de estas personas, al menos en muchos de ellos.

¿Las aerolíneas ayudaron realmente a los pasajeros?

Según sabemos, las 4 aerolíneas han tenido diferentes respuestas ante esto, pero no le han dado una respuesta efectiva y rápida, según la orden de deportación que da la PDI. En el tema de la alimentación, tenemos entendido que al inicio, muchos haitianos se negaron a recibir comida a modo de protesta por la forma en cómo les fue rechazado su ingreso a Chile. Ellos ni siquiera contaron un mediador cultural, no les dieron la comunicación adecuada desde la PDI, no contaban con alguien que les tradujera, por lo que fue una situación muy confusa para ellos.

¿Cómo fue el trato de la PDI en esta situación?

Desde la PDI se negaron a darnos información oficial sobre los casos en particular, ya que según ellos no nos corresponde acceder a ella. A mi lo que me preocupa es que la PDI rechazó hablar, incluso, con los familiares de muchos de ellos que cumplían con los requisitos para ingresar al país.

¿Crees que la PDI es igual de rigurosa con todos los extranjeros que ingresan al país o se trata de un hecho discriminatorio?

Nosotros consideramos que se trata de un hecho discriminatorio, porque existen muchas personas de distintas nacionalidades que han ingresado al país, en las mismas condiciones, y sin embargo, de un momento a otro, se hace esta discrecionalidad. Ellos lo justifican con que se están rigiendo por la ley, pero el tema es que la ley actual es del año 1975, por lo que está obsoleta y tiene un enfoque de control de seguridad en un contexto de dictadura. Además es una ley con muchos vacíos, por ejemplo, sabemos que el 80% de estas personas vienen a buscar trabajo, y la legislación no cuenta con una visa que acredite esta situación a la hora de ingresar. La mayoría de las personas que vienen a Chile tienen que ingresar con una visa de turista. Muchos de los haitianos sí contaban con lo necesario para ingresar al país.

La PDI se justifica

Consultados por El Ciudadano sobre la situación que vivieron los haitianos, desde la PDI explicaron: “En relación a los haitianos que se encuentran en el aeropuerto, lo que ellos vivieron es un procedimiento normal cuando una persona no cumple con los requisitos para ingresar al país. Según la ley migratoria deben ser reembarcados a su país de procedencia, por lo que están a la espera que el vuelo que los trajo, se los lleve de vuelta”.

“Eso pasa con todos los extranjeros que son reembarcados, la diferencia es que como los vuelos hacia Haití son menos, el proceso demora más. En este caso es la aerolínea la que se tiene que hacer cargo del regreso de las personas reembarcadas y asegurar su regreso al país de procedencia”, añadieron desde Investigaciones. “Consecuentemente con lo anterior, es necesario hacer presente que, una vez declarada la inadmisibilidad de una persona para ingresar a Chile, en virtud a lo estipulado, las empresas de transporte aéreo internacional estarán obligadas a trasladar a la persona en el menor tiempo posible y sin costas para el Estado, al punto donde inicio su viaje o en su defecto, a cualquier otro lugar donde sea admisible”, concluyeron.

El Ciudadano