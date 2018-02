El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, propondrá al Presidente electo Sebastián Piñera, modificar la actual política de vivienda que se ejecuta en Valparaíso, entregándole un plan que, además, quedará a disposición del Estado para que pueda ser ejecutado en el resto del país.

La iniciativa radica en que para la Alcaldía Ciudadana es fundamental avanzar en la vivienda como un derecho, situación que implica tomar las medidas para que se mejore el acceso a una vivienda, tanto en condiciones de arriendo o compra del bien inmueble.

La reunión está prevista para marzo, una vez que Sebastián Piñera asuma como nuevo Presidente de la República.

Dentro de las líneas de acción que desde la Alcaldía se está proyectando potenciar como alternativa de solución habitacional, se encuentran los programas de Autoconstrucción Asistida (ACA), Construcción de Vivienda en Sitio Propio (CSP) y Pequeños Condominios Sociales (PC) y Densificación Predial (DP), los que serán presentados al nuevo mandatario.

PROPUESTAS

Entre las propuestas que el alcalde Sharp entregará al Presidente Piñera destaca la creación de un Fondo de Inversión en desarrollo urbano que permita repoblar el plan de Valparaíso. Se destinarán recursos para recuperar inmuebles como se pretende hacer con el edificio Tassara (popularmente conocido como edificio Liberty), para que familias porteñas puedan habitar sectores con poca densidad residencial. Esta medida al mismo tiempo implicará dinamizar la economía local mediante el rubro de la construcción, comercio local y servicios.

A su vez, se propondrá impulsar a través del Banco Estado un fondo de créditos blandos, con el objetivo que jóvenes de Valparaíso que busquen la adquisición o autoconstrucción de una vivienda, como también el mejoramiento de casas ya existentes, tengan financiamiento.

Adicionalmente, se trabajará para mejorar la inversión del Estado en la adquisición de suelos disponibles para el desarrollo de soluciones habitacionales, que es una de las mayores necesidades actuales. La Municipalidad sostiene que de aprobarse la Ley Valparaíso o Ley de Puertos, se pueden destinar recursos de ese fondo para la adquisición de terrenos.

Entre las prioridades de la propuesta, se encuentran las familias que habitan en campamentos, por lo que un eje central será el diseño de una estrategia que permita entregar soluciones habitacionales a ellas. Como punto de partida, el municipio propone actualizar el catastro Serviu, ampliando la nómina actual de campamentos, y destinar recursos para la compra y urbanización de terrenos existentes.

SUBSIDIOS

El plan de trabajo que entregará el alcalde Jorge Sharp al próximo Presidente de la República, incluye una propuesta de modificación a los actuales subsidios que se entregan a las familias.

Uno de ellos es el subsidio complementario de habilitación del terreno para la construcción de la vivienda que actualmente ronda las 100 UF (110 para el ACA) y que no es suficiente. Se propone, para generar habilitaciones adecuadas en la zona, incrementarlo a las 150 UF, monto del aporte que el Ministerio destina en caso de construir sobre suelos salinos y ejecutar obras especiales para proteger zonas de inundación.

Otra propuesta es incluir a Valparaíso en la nómina de “Territorios especiales y localidades aisladas”. Esto implicará un subsidio complementario equivalente a 50 UF de manera permanente.

Además, considerando el envejecimiento de la población, el monto destinado en subsidio complementario de discapacidad que es de entre 20 a 80 UF para obras especiales en la vivienda, debiera ser extensivo a hogares con personas en edad cercana a la adultez mayor, que en Valparaíso representa un alto porcentaje de la población.

Finalmente, se propondrá aumentar el monto del subsidio para construcción de 500 a 600 UF. Esta medida permitiría mejorar metrajes de vivienda y pensar en soluciones que mejoren el nivel de vida de las personas, independiente de los subsidios complementarios que se puedan gestionar.

DE CONSIGNA A DERECHO

El alcalde Jorge Sharp destacó que “la vivienda como derecho debe dejar de ser una consigna y tenemos que generar las condiciones para que cada día sea más una realidad. Nuestra ciudad es particular, no es igual a otras donde las condiciones para la construcción son más sencillas. Por eso es que queremos proponerle al nuevo gobierno una política distinta para Valparaíso, que no se base sólo en el incremento de los distintos subsidios sino que en una fuerte inversión en la disponibilidad de suelos para la construcción de viviendas”.

Por su parte, Carla Meyer, encargada de la Oficina de Vivienda del municipio porteño, complementó que “mientras la vivienda en Chile no sea reconocida como un derecho constitucional, se deben generar las condiciones que permitan entregar viviendas de calidad en la comuna”.

Meyer destacó que “promover la vida de barrio, el arraigo y evitar que porteños y porteñas deban migrar a otras ciudades es parte del desafío que nos hemos impuesto, y para eso debemos ser capaces de construir nuevas soluciones de calidad acompañando los procesos de las nuevas comunidades, y también potenciar las soluciones que los propios habitantes de Valparaíso han utilizado desde su origen como lo son la construcción en sitio propio o la autoconstrucción asistida”.

Respecto a la cita con el Presidente Sebastián Piñera, el alcalde Sharp se mostró optimista. “Nosotros hemos demostrado que si se utilizan otras fórmulas, es posible desarrollar proyectos habitacionales con una mayor dimensión y que respondan a una vida de barrio, donde se pueda construir comunidad. Por eso ponemos a disposición del gobierno y del Estado nuestro diseño de vivienda para que pueda ser replicado en otras partes de Chile”, cerró.

Cabe recordar que, según estudios recientes, sólo en la comuna de Valparaíso hay un déficit de 12 mil viviendas sociales, cifra que podría aumentar si en el corto y mediano plazo no se realizan acciones para mejorar las condiciones actuales.