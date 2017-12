Edil sostuvo que fallo vino "resolver" un tema pendiente de la ciudad Sharp y rechazo de Mall Barón: “Se abre una oportunidad para la ciudad” "Este proyecto lleva 10 años en la ciudad. No ha generado empleo, no ha generado ningún tipo de inversión. La única inversión que ha generado es en publicidad. ¿De qué inversión me hablan?", sostuvo el alcalde porteño.