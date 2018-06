Hasta el Edificio Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso llegó el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, para sostener una reunión de trabajo con el alcalde Jorge Sharp, con quien dialogó sobre la realidad nacional y local, e intercambiaron puntos de vista sobre el valor turístico y patrimonial de la ciudad, y su impacto en el empleo, el crecimiento y el emprendimiento.

Sharp valoró la visita del representante del mundo privado y la calificó como una muy buena conversación: “Respecto a las agendas en materia de inversión y políticas públicas del país y de nuestra comuna, pudimos conocer la visión de la Sofofa respecto a varios aspectos, como infraestructura portuaria, descentralización, políticas públicas sociales, y el rol de los empresarios en el momento actual del país y de las comunas”, contó el alcalde.

“Nosotros valoramos su visita, pues creemos que es importante, independiente de las diferencias que podamos tener, poder ir construyendo visiones comunes respecto de lo que queremos para Valparaíso. Siempre hemos estado con una disposición franca de trabajar junto al empresariado, y creemos que es importante tener claras algunas cosas: el cumplimiento de la ley, el respeto de las normas urbanas y que la inversión dialogue con el desarrollo de la ciudad, aportando a la riqueza y a las características específicas que pueda tener cada comuna”, agregó Sharp.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por entender las preocupaciones del mundo empresarial, de tal manera que nos podamos entender, si lo que nos interesa es el desarrollo de Valparaíso y no las disputas personales o ideológicas que puedan existir. Siempre son buenos los espacios de diálogo”, sostuvo Sharp, afirmando que “este diálogo tendrá continuación y esperamos que sea un aporte para el desarrollo del país”.

Por su parte, Bernardo Larraín se refirió al encuentro con Sharp como una buena reunión. “Nos interesa mucho como Sofofa conocer la realidad de una comuna como Valparaíso que tiene por un lado un valor patrimonial muy alto, un potencial turístico tremendo y también tiene que acoger nuevas inversiones, eso tiene un integración de la ciudad con el puerto”.

“Nos interesa conocer esas complejidades que se producen en una ciudad que tiene tanto valores, que a ratos pueden estar tensionados entre sí, pero que la inversión puede ser una oportunidad para la conservación patrimonial, así como el desarrollo del puerto puede ser la oportunidad para un Valparaíso que mira al mar como dijo el alcalde. Fue una buena reunión, pues nos interesaba mucho conocer la visión del alcalde en esas materias”, añadió el empresario.

“Hablamos mucho del puerto, de lo que es el acceso a los puertos, el transporte multimodal y lo que es el tren, que son temas tanto o más relevantes que la capacidad portuaria en sí misma. Lo relevante en materia de proyectos de inversión, creo que en eso lo compartimos, es que ojalá que las resoluciones se adopten temprano, que si hay un no por así decirlo, si un proyecto no es compatible con la vocación de un territorio, ese no sea temprano y no al final de proceso. Por eso, nosotros hemos plateado una modernización a todo el sistema de evaluación de impacto ambiental y que haya una primera etapa donde se resuelvan esas consideraciones”, concluyó el representante de la Sofofa.