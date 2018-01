Pese a que está muerto el bullado proyecto minero-portuario Dominga, Andes Iron (la firma inversionista) ha continuado extendiendo el funeral de la iniciativa extractivista, pues aún cuando fue rechazado en agosto por el Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo (CEA) debido a la falta de medidas de mitigación y a una Línea Base deficiente, la empresa puso en diciembre una reclamación ante el Tribunal Ambiental que busca desestimar el rechazo de la iniciativa.

El Tribunal Ambiental realizará la primera audiencia este jueves 4 de enero a las 17 horas en Antofagasta. Si bien es cierto que este trámite, denominado “de percepción de los documentos”, es un acto administrativo en que el Tribunal revisa que los documentos entregados son los mismos que están publicados en los links, es el momento en que se inicia el primer trámite de lo que puede ser un largo proceso judicial que determine el futuro de la costa de la región de Coquimbo.

“Trato Discriminatorio”

Andes Iron acusa al Comité de Ministros y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que recibió un “trato discriminatorio” frente al proyecto Puerto Cruz Grande de CAP. Sin embargo el 27 de diciembre el SEA adjuntó 16 cajas con 110 archivadoras donde está el expediente administrativo del procedimiento en los que presentó sus descargos. El SEA arguyó, respecto al plazo necesario para convocar a la reunión, que era una situación “de emergencia”, y que es el ministro de Medioambiente, Marcelo Mena, quien determina tal situación y que para ello no requiere de una “demostración fáctica” de la situación. Además, el SEA explicó que un mes antes oficiaron a todos los servicios competentes relacionados con el recurso. Finalmente, el servicio respecto al argumento de discriminación, respondió que el Puerto Cruz Grande de CAP tiene una condición diferente a Dominga.

El TA debe ratificar la decisión

Para Nancy Duman, de la ONG Sphenisco y activa defensora del territorio, esto es un largo camino que fue “iniciado por Andes Iron en el momento en que presentaron su recurso”. Además explica que la ciudadanía se va a hacer parte a través de organizaciones locales, ONGs y pescadores.

Duman recuerda que los principales argumentos por los que fue rechazado el proyecto Dominga, la ciudadanía los había denunciado al inicio del proceso de evaluación ambiental. Los temas fueron, primero la cercanía con las áreas protegidas, segundo, el proyecto no entregó una línea de base adecuada y tampoco incorporó sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y en particular la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Como no incorporó dichos sitios, entonces el SEA no pudo evaluar los posibles impactos que generaría a esta reserva y al medio marino porque, “aunque Andes Iron dijo que podrían generar impacto, no lo incorporan en el área de influencia y por lo tanto, no entregan toda la información”, explica la ambientalista. Además, recalca que las medidas para la utilización del agua en la cuenca de Los Choros, tampoco garantizaba el abastecimiento hídrico a toda la comuna de La Higuera.

Por eso, Nancy Duman expresa que “lo que corresponde objetivamente a los tribunales ambientales no puede ser otra que ratificar lo que decidió la Comisión regional”, por lo que las organizaciones y comunidades de la zona esperan que los tribunales ambientales “procedan de acuerdo a la legislación ambiental vigente y que las instancias que este proyecto ha recorrido sean ratificadas”, dice.

“Programa de manipulación ciudadana”

Pese a esta estrategia de aletargamiento administrativo que buscaría llegar al próximo gobierno para que Andes Iron obtenga eventualmente una ayuda del nuevo presidente, Sebastián Piñera, que asume en marzo de 2018, la empresa ya ha dejado un rastro indeleble en la zona y es la intervención social.

“Hay una intervención muy grande de la empresa, en realidad es un programa de manipulación ciudadana”, espeta Duman quien establece que Andes Iron ha realizado un trabajo importante de lobby, reuniéndose con autoridades de la zona desde 2011 presentando “las bondades del proyecto”. En La Higuera “han usado y reutilizado el tema de las fuentes laborales”, manifiesta la especialista quien relata que hace un tiempo realizaron una feria laboral, que en realidad fue “un acto de manipulación de la opinión pública muy perverso”, porque hubo gente que fue y la hicieron firmar diciéndole que toda la información estaba en internet, y “habían filas de gente esperando entrar”, recuerda. Además, abrieron un fondo concursable para la ciudadanía justo cuando se realizaba la participación ciudadana de la evaluación ambiental del proyecto.

Por eso, Nancy Duman sostiene que en realidad han hecho un gran “programa de manipulación ciudadana”, donde Andes Iron ha presentado lo mejor y lo bueno del proyecto.

Ahora todo ha quedado en manos de la justicia.