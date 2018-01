De mala manera empezaron el año algunos habitantes de la región de Valparaíso. El 1 de enero, mientras todos celebraban el 2018, los residentes del cerro Santo Domingo veían cómo sus hogares eran consumidos por las llamas.

A las 11:40 de la mañana, y como se da a conocer en El Mercurio de Valparaíso, Yasna Miranda, dueña de la casa donde comenzó el siniestro, fue quien llamó a Bomberos para que pudieran controlar las llamas que salían desde su cocina. “Se nos quedó la llave prendida del gas”, expresaba Miranda buscando una explicación sobre cómo se originó el incendio que consumió cuatro viviendas en total.

Debido al difícil acceso a las casas afectadas por parte de Bomberos, la situación tuvo ribetes de extremo. Olga Vargas, de 65 años, cuya casa era contigua a la vivienda donde se originó el incendio, quedó atrapada en el segundo piso de su inmueble viendo cómo las llamas consumían el primer piso de su hogar.

“Si él no me saca, me quemo viva”

Esta historia pudo tener un desenlace fatal, pero el conocido Mimo Tuga de Valparaíso decidió ayudar a sus vecinos y vestirse de héroe. Rodolfo Meneses, nombre real del artista callejero, asistió a los afectados y trabajó codo a codo con Bomberos y Carabineros.

“Ese joven me salvó. Si él no me saca, me quemo viva”, expresaba Olga Vargas mientras señalaba a Meneses, desconociendo su faceta de mimo.

Según El Mercurio de Valparaíso, el Mimo Tuga no quiso dar declaraciones a la prensa y se enfocó solamente a socorrer a sus vecinos, lo que le significaría un reconocimiento por parte del cuerpo de Carabineros y Bomberos.

