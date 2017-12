Ximena Rosales, integrante del Movimiento Acción por los Cisnes explica a El Ciudadano que el año 2014 pusieron una denuncia a la Superintendencia de Medioambiente (SMA) pues en el sector Rucaco (cerca de Valdivia, Región de Los Ríos) habían muerto peces, e incluso algunas personas que se habían ido a bañar al río, salieron con la piel manchada. “Para nosotros era claro que Celco era responsable, por eso hicimos la denuncia y se inició la investigación”, sostiene.

Fueron varias organizaciones las que participaron de esta denuncia en enero de 2014, y la SMA encontró once incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), de los cuales solamente uno pudieron reparar. La SMA sanciona con $4.376 millones a la compañía del Grupo Angelini por diez incumplimientos. Sin embargo, pese a la posibilidad de que sea multada por una alta suma de dinero, para Rosales, no es suficiente. “Me parece súper bien lo que hizo la SMA, que se haya demorado cuatro años en vez de diez, pero pese a que nos demoramos menos, igual estamos hipotecando los recursos naturales por una empresa que no tiene ninguna voluntad política de hacer las cosas bien”.

La activista recuerda lo que se conoció en 2004 como “El desastre del río Cruces“, donde cientos de cisnes de cuello negro morían sobre las cabezas de los valdivianos pues Celco contaminaba el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, y sostiene que pese a que en ese entonces reconoció ese episodio de contaminación, la papelera más bien ha continuado con esa actitud de contaminar e infringir las resoluciones de calificación ambiental. “CELCO funciona desde el año 2004 y desde entonces ha demostrado una pésima conducta ambiental para nuestra región”, espeta Rosales quien agrega que “no ha habido ninguna sanción que a Celco le duela, es un tema de voluntad política”.

Para Ximena Rosales es claro que a esta altura se le debería revisar y suspender el permiso ambiental, porque ¿por qué tanto blindaje? -pregunta-, “en este caso se le debería revocar el permiso ambiental porque esta empresa lo ha hecho pésimo y cree que con dinero puede subsanar las cosas, y eso no es así”. Hoy día los valdivianos están pagando un costo que “yo no sé si es medible por la contaminación que está ocurriendo en estos años”, cierra Rosales.

Los once puntos

La activista sostiene que les llama la atención algunas infracciones de esta sanción en la SMA pues son cosas que las debieran haber tenido subsanadas. De todas maneras, aseguran que CELCO va a hacer la apelación correspondiente, pues “han apelado todo el tiempo, todo es muy burdo”, advierte.

En el proceso sancionatorio, fueron once infracciones que la SMA fue sumando, y solo una dejó afuera. Los hechos que han sido considerados graves son: No informar la contingencia del derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 2014, debiendo hacerlo; no derivar como último recurso al sistema de tratamiento de afluentes el derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 2014; la no construcción de la planta de osmosis inversa según lo establecido en la RCA N° 70/2008; la no construcción de la bocatoma regulada en la RCA N°70/2008; la no instalación del sistema de lavador de gases (scrubber) en el incinerador de gases no condensables; y la no implementación de un registrador con datos de flujo en la obra de rebalse de aguas lluvias del patio de maderas. Además, hay cuatro infracciones consideradas leves.

La empresa ha extendido el tiempo del proceso, es cosa de ver el documento oficial de la SMA que contiene 281 páginas donde se relata cada respuesta de CELCO. “El proceso ha sido bien largo… Que se demoraron en contestar, que entregaron un documento, que entregaban otro, que pedían uno nuevo, que pedían prórrogas para la entrega de documentos y cosas que tenían que reparar, entonces, más allá de la sanción, lo que impresiona es la poca voluntad de la empresa de hacer las cosas bien”. CELCO además de este proceso en curso, está pagando una sentencia judicial por contaminación al río Cruces del año 2004, “y eso lo está pagando hoy día, después de 10 años”, manifiesta Rosales.

Rosales sostiene que siendo una empresa que tiene certificaciones internacionales actúan así, sin voluntad política de hacer las cosas bien, porque “siguen contaminando el ecosistema de la región”, expresa, “claramente prefieren pagar las multas, pues no quieren dar una señal de que les interesa esta región y ser buenos vecinos, les importa un bledo, solo quieren ganar lucas a costa de contaminar los ríos, los ecosistemas”, cierra.

Descargar documento de la SMA