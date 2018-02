La actual subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, se manifestó a favor de debatir en el Congreso una ley para que condenados por crímenes de lesa humanidad (que padezcan enfermedades terminales) puedan salir de la cárcel, según se consigna en El Mostrador.

“Ese es un tema que tiene que debatir el Congreso a través de una propuesta de Ley de Indulto General en casos de DD.HH. Yo creo que en algún minuto hay que dar ese debate”, señaló.

La ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aclaró que su propuesta se debe a que no ve con buenos ojos que los defensores de los derechos humanos pierdan la humanidad. “Parto de esa base, pero creo también que para tener expresiones de humanidad debemos sentirnos respetados también en nuestros derechos. Entonces, es un debate complicado, pero es un debate de futuro”, explicó.

Para Fries, los derechos humanos no son sólo un tema del Estado, sino que también involucra a toda una sociedad.”Pero si es un tema de Estado, entonces no puede estar recluido en ningún grupo”. Además agregó que: “Sobre los derechos humanos no hay miles de opiniones. Los derechos humanos son un mínimo al que los estados han concurrido con su voluntad y se han obligado a cumplir esos mínimos”.

Por otro lado, la abogada se refirió al rol que cumplió como directora del INDH y a los entreveros que tuvo con Carabineros y las denuncias por torturas de policías. “Conozco dónde le aprieta el zapato al Estado chileno en materia de DD.HH. y aquí en la subsecretaria tengo la posibilidad de contribuir a superar situaciones que desde la otra vereda se veían como un déficit de DD.HH.

Finalmente explicó que en su nuevo rol: “Lo que me importa es que Carabineros, las Fuerzas Armadas y cualquier funcionario público conozca y sea respetuoso en los derechos humanos, y desde esta subsecretaría, si se puede avanzar a través de la formación de ellos va a ser un punto que apoye, y va a significar que a futuro haya menos denuncias, por ejemplo, por parte del INDH”.

El Ciudadano