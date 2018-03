Una insólita situación se produjo en la ciudad de Talca, cuando un sargento primero de Carabineros, funcionario de la tenencia Carlos Trupp, le robó dinero a una mujer que yacía desmayada en un centro comercial de dicha ciudad.

El carabinero llegó hasta el Mall Plaza Maule tras el llamado del personal de una tienda, quienes dieron aviso de una mujer desmayada, quien portaba $3 millones en su cartera, los que fueron entregados al policía por los trabajadores del local comercial.

Mientras tenía las pertenencias de la mujer en su poder, el uniformado sustrajo de su bolso una cantidad indeterminada de dinero -algunas versiones señalan que eran 40 mil pesos-, los que escondió entre su vestimenta.

El fiscal del caso, Pedro Salgado, informó que las cámaras de seguridad del centro comercial registraron el movimiento ilícito cometido por el carabinero, quien fue dado de baja de la institución, tal como lo indica el jefe de zona de carabineros, Fernando Vega, que confirmó además que el ahora ex uniformado fue detenido y entregado al Ministerio Público.

“Hay una persona que está desmayada, y eventualmente este ex carabinero, aprovechándose de esta circunstancia, se habría apoderado de una suma determinada de dinero (…) lo que hace carabineros es no aceptar estos hechos, denunciarlos al ministerio público como corresponde, detener al infractor de ley, y fundamentalmente dejar de manifiesto ante la opinión pública que ésta no es la conducta que carabineros acepta”, declaró Fernando Vega a radio Bío Bío.

El ex carabinero fue formalizado por hurto simple y quedó en libertad a la espera de un juicio simplificado en abril, según concluye el reporte de la emisora.

