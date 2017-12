Son dos recursos administrativos que tienen en vilo al proyecto termoeléctrico Los Rulos en Limache, cerca de la Reserva de la Biósfera La Campana–Peñuelas, y que se pueden resolver hoy. Esta iniciativa energética fue aprobada en febrero de este año, tiene una inversión de unos USD$ 594.000.000 y su instalación está contemplada para 34 hectáreas de la comuna ubicada en la región de Valparaíso.

El primer recurso que solicita se retire el permiso ambiental se relaciona con que en el proceso de evaluación ambiental del proyecto Los Rulos, no se realizó el de Consulta Indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT, para las comunidades que están en Villa Alemana. Ésta fue interpuesta por la Asociación Indígenas Artesanos de Pueblos Originarios (Adepo), también por el Centro Cultural Aymara Pachakuti, la Comunidad Indígena Witrapuran, la Asociación Indígena Antu Tripantu-Sol de Primavera y el biólogo y asesor medioambiental Salvador Donghi.

El abogado del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) argumentó frente a los recursos interpuestos por las comunidades que “era no a lugar”, porque estas comunidades son de Villa Alemana, que es parte de la Zona de Influencia del proyecto, pero no de la Zona de Mayor Afectación que es Limache. Según el SEA, la forma y costumbre de los pueblos originarios no se verán mayormente afectadas, por lo que -según él- no corresponde la Consulta Indígena en este caso.

Pero para uno de los recurrentes, el biólogo Salvador Donghi, dicho paso “es obligatorio y no se da por realizado con un proceso de participación ciudadana”, según expresó en su momento al medio Mapuexpress.

Lo que hizo el Intendente

Ante eso, el Intendente de la región de Valparaíso, Gabriel Aldoney, dilató hasta hoy la decisión de seguir con el proyecto, pues -expuso- era necesario recabar más información respecto a la existencia de pueblos originarios que estén debidamente inscritos y organizados bajo la institucionalidad de la Corporación Nacional Indígena (CONADI). Esto, porque las comunidades indígenas que estén dentro de la Zona de Mayor Influencia tendrían un plazo de dos años para presentar un recurso administrativo y detener la construcción de la termoeléctrica.

Un segundo recurso que tendrá que ser revisado esta tarde en la región de Valparaíso es uno presentado por los vecinos del sector Los Laureles de Limache. Éste se refiere a la carencia de información relevante o esencial del proyecto, por lo que debiera ser retirado del Sistema de Evaluación Ambiental. Esto fue un argumento del seremi de Salud en su momento, quien, según recuerdan dirigentes de Limache, dijo que “este proyecto no contiene información relevante que garantice la salud de las personas ni el medio ambiente, por lo tanto se debe retirar”.

Lo político sobre lo técnico

Joel González, vocero de la campaña Libres de Alta Tensión, explicó que el director del Servicio de Evaluación Ambiental regional actuó con un rol técnico y no administrativo, omitiendo las observaciones de la seremía de Salud y no retiró el proyecto. Luego, agrega, emitió un Informe Consolidado de Evaluación en el cual recomendó al Comité Evaluador que la iniciativa fuera aprobada. Con eso “no consideró el cumplimiento del artículo 15 bis donde se establece que un proyecto se tiene que retirar si no considera información relevante o esencial”, expresa el dirigente.

En este caso, el abogado del SEA manifestó que el estudio de impacto ambiental no carece de información relevante, por lo tanto está bien su aprobación. En ese sentido, Joel González señala que “nos parece muy cuestionable porque el abogado del SEA, por muy técnico que sea en el tema legal o administrativo, no puede pasar por alto las recomendaciones técnicas de las seremías de Salud”.

Para peor, añade el vocero de Libres de Alta Tensión, luego que el seremi de Salud había solicitado el retiro del proyecto, en la votación de febrero para aprobarlo o rechazarlo “se da una vuelta de carnero y se suma a los votos que decidieron aprobar la termoeléctrica”. Algo que el dirigente califica como “súper anormal”, ya que -dice- “ni siquiera presentó observaciones, sino que simplemente pidió el retiro… y luego votó a favor”.

En definitiva, para González la evaluación del proyecto Los Rulos “no está pasando por lo técnico, porque hay muchas razones para objetarlo técnicamente, muchas observaciones, desde problemas con la línea base del proyecto, que la termoeléctrica no califica para un área que promueve la sustentabilidad, ni menos que afectará una Reserva de la Biósfera; tampoco hay un plan de compensación adecuado, plan de mitigación, en fin, son muchas cosas”.

El vocero de la organización medioambientalista reconoce que están “en la incertidumbre, porque no sabemos si es que el Intendente Aldoney querrá pelotear al próximo gobierno, pasándolo al Comité de Ministros, o zanjarlo antes de que acabe éste”.

Respecto de esto último, González reflexiona y se pregunta si mientras Michelle Bachelet está siendo reconocida internacionalmente como alguien preocupada del medio ambiente, “¿cómo podría aprobar la termoeléctrica afectando la Reserva de la Biósfera La Campana – Peñuelas?”.

Por otro lado, expone que cuando el presidente electo, Sebastián Piñera, fue a una radio local en Quillota mientras hacía campaña, sostuvo que no estaba de acuerdo con la termoeléctrica Los Rulos. De ahí que la incertidumbre sea alta. Sin embargo, lo que sí sabe la comunidad es que “hay mucha animadversión; de hecho, se han realizado las movilizaciones más masivas en la historia de la provincia del Marga Marga en contra de Los Rulos”, según plantea Joel González.

En este escenario, la tarde de este miércoles 27 de diciembre, desde las 15.30 horas, se realizará una concentración en la Plaza Cívica, afuera de la Intendencia.

