Varios ex trabajadores y clientes de la aerolínea LAW, que mantiene actualmente una deuda por US$25 millones, denunciaron que una gran cantidad de dinero en efectivo haría sido trasladada en aviones por los dueños de la compañía, con destino desconocido.

La empresa mantiene actualmente una deuda por US$25 millones, y sus socios José Manuel Rebolledo, Andrés Dulcinelli y Mauricio Izquierdo, enfrentan una serie de acciones legales. Y hoy, según consigna La Tercera, ex trabajadores y clientes advierten sobre la existencia de dineros en efectivo que se habrían trasladado en los aviones.

Gloria Zabala, dueña de la agencia Turismo INAM, expresó que esta semana (el jueves) “pararon dos aviones que iban a salir en forma irregular. Las cajas llevaban documentos. Nosotros siempre pensamos que las platas las tenían en los bancos. Nunca pensamos que las platas las podían sacar de Chile. Es tanta plata, que en alguna parte tiene que estar. Esa compañía vendía tanto que los pasajeros colgaban de las alas”.

“En las oficinas de LAW vi contar mucho dinero en efectivo. No sabemos dónde están los dineros. Todo el mundo sabe que la plata salía desde ahí en efectivo. Hay una agencia de viaje que se llama Ecotravel, que el último vuelo que compró para el 29 de marzo, lo canceló todo en efectivo. Vi cuando estaba entregando la plata y había otra persona contándola”, añadió Zabala.

Por su parte, el ex gerente comercial de LAW, Héctor Valenzuela, apuntó directamente al mal manejo financiero de los socios: “La venta se hacía en efectivo y en las oficinas, por las noches, los dueños se llevaban la plata. Algunos días entraba mucho dinero. En esta empresa, en el camino, los socios se dieron cuenta que se ganaba mucho dinero. No creo que hayan creado esta línea aérea para estafar. Creo que se encontraron con un negocio. Lo vieron, pero después se les fueron los humos a la cabeza y quisieron crecer mucho más de lo que pudimos haber sido. Ahí reventó la compañía”, explicó Valenzuela al matutino.

Otro testimonio lo entregó María Isabel Sciaccaluga, quien entre agosto de 2016 y febrero de 2018 se desempeñó como gerente de ventas de la aerolínea. Actualmente, le adeudan 7 millones 250 mil pesos entre remuneraciones, cotizaciones y finiquito. Ella confirma la salida del dinero a través de vuelo regulares.

“Se movía plata en efectivo no sé para dónde. Todos los que compraban tenían que hacerlo en efectivo. No podemos saber para dónde movían las platas. No sé si metían la plata en los aviones. Lo único que puedo decir es que me exigían que la gente pagara con efectivo”, declaró Sciaccaluga.

Finalmente, Sirlor Schulz, ex gerente de operaciones de LAW puntualiza: “No se sabe dónde quedaron las platas. No sé si sacaban a través en los aviones, pero sí llegaban dineros frescos a la empresa y no iban al banco, sino que a otro lado”.

Asimismo, según el reporte de La Tercera, todos los consultados coincidieron en que los excesos y los excéntricos gustos que se dieron los socios -como viajes en jets privados y otros gastos que aparecen en las demandas-, terminaron por sepultar a la aerolínea.

En ese sentido, el próximo miércoles, el abogado y presidente del directorio de LAW, José Manuel Rebolledo acudirá a la Corte de Apelaciones de Santiago para encabezar la defensa de la aerolínea, que a mediados de abril presentó un recurso de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por la revocación del permiso para operar de la firma.