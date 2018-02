Ultimate Fighting Championship (UFC) La mayor compañía del mundo de las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en ingles), llega a Santiago este 19 de mayo con un evento en el Movistar Arena. Es la primera vez que el público chileno podrá tener contacto con la élite de este deporte, que contará además con la participación del chileno Diego “El Pitbull” Rivas, destacado competidor dentro de UFC.

Las artes marciales marciales mixtas han ganado una inmensa notoriedad durante los últimos años. El formato que nació por la necesidad de encontrar al “mejor luchador de todos” entre distintas disciplinas, como el boxeo, JiuJitsu brasilero, Muay Thai o lucha grecorromana, tiene ahora un alcance comercial enorme. Las carteleras estelares juntan bolsas millonarias y los derechos televisivos recaudan cientos de millones de dolares alrededor del mundo.

Para el primer evento de UFC en Chile, destaca la presencia de Diego Rivas. El peleador nacional, oriundo de Cholchol, quien ha participado de otros eventos de la compañía, llegando incluso a ser galardonado con “la performance de la noche”, viene a recuperarse de una derrota en su última pelea. Pero lo que más destaca de la historia de Rivas es que derrotó un cáncer que lo tuvo alejado por meses de la actividad

A la espera de un combate estelar, las peleas ya pactadas para esa noche son las siguientes: Diego Rivas vs Guido Cannetti – Combate de peso gallo, Vicente Luque vs Chad Laprise Combate de peso welter, Alexa Grasso vs Tatiana Suarez – Combate de peso paja, Veronica Macedo vs Andrea Lee – Combate de peso mosca,Poliana Botelho vs Syuri Kondo – Combate de peso paja.

La información respecto al orden de las peleas, nuevas incorporaciones y condiciones del evento serán difundidas por el sitio oficial de UFC en español.