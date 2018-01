Tras conocerse el dictamen de la Corte Suprema que dejó sin efecto el permiso de edificación otorgado al grupo Mall Plaza en febrero del 2013, para la construcción de un centro comercial en el borde costero, los concejales Yuri Zúñiga y Ruth Cáceres pidieron a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) que devuelva a la ciudad el terreno, ubicado en el sector de Barón.

“Sería espectacular que EPV devolviera el terreno a los porteños. Debiera ser un parque de esparcimiento para la comunidad. Aquí estamos frente a una ilegalidad y ese terreno pertenece al Estado, es decir que nos pertenece a todos los chilenos. Y los costos o indemnizaciones es responsabilidad de quienes hicieron el negocio. No es responsabilidad ni de la municipalidad ni de la gente. Quienes deben hacerse cargo son las autoridades de turno que hace años se cruzaron para hacer un negocio truculento”, manifestó el Concejal Yuri Zúñiga.

Por su parte, la concejala Ruth Cáceres, opinó que “me gustaría que fuera un recinto portuario, que se expanda el puerto, pero también que se abra a las personas, creo que pueden conjugar ambas cosas. De ser así, sería beneficioso en lo económico porque generaría ingresos y además potenciaría el turismo. Es un acierto que no se construya el mall, pero como ciudad portuaria debe seguir esa línea. No obstante, los especialistas pueden hacer un proyecto que sea extensión del puerto y que además esté abierto a la ciudadanía. Creo que ambas cosas son compatibles y posibles”.

Los motivos del fallo de la Corte Suprema que anularon el permiso de edificación otorgado al grupo Plaza, es que la obra no cumplía con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Al respecto, Gonzalo Ilabaca, pintor y vocero del Pacto Urbano La Matriz dijo que “ha quedado claro de que el ex proyecto Mall Barón era un proyecto ilícito. Sobre todo porque no estaba cumpliendo las normas de urbanismo y construcción, con respecto al acceso de un troncal. Por lo tanto, la Corte Suprema lo que hizo fue respetar el bien común, por sobre el negocio de un privado, porque todo esto tiene que ver con el acceso, ordenamiento y con la seguridad de los que habitan y transitan en la ciudad, por lo tanto, este era un proyecto que siempre fue ilegal en ese sentido, porque no cumplía desde un principio este requisito, y Mall Barón nunca lo quiso comprender. Ahí hay una evidente falla de EPV, que hace el negocio con el concesionario, porque esto se debería haber sabido de un principio”.

Desde la ciudadanía, distintas reacciones se han vivido tras la sentencia de la Corte Suprema. Nicolás Arancibia, presidente de la junta de vecinos N°4 de Barón, señaló que “un paño o un suelo que es público, debiese tener una finalidad pública, no privada, como lo planteaban en el tema de Mall Barón. En nuestra ciudad hay una imperiosa necesidad por espacios públicos, áreas verdes, espacios de recreación, que también contengan desarrollo económico, pero que sea acorde a la ciudad, y acorde a las necesidades de los habitantes. Por lo tanto, me parece que lo más importante, es que ese paño sea devuelto a la comunidad de Valparaíso, y que se le dé un buen uso. O sea, que vaya al bienestar de cada uno de nosotros, los habitantes de Valparaíso”.

Finalmente, Andrés Díaz, Presidente de la Fundación Buen Vivir, asegura que la oportunidad que se abre tras la anulación de la obra en el borde costero es única y que se debe resolver de la mejor forma posible.

“Como hoy no se llevará adelante el proyecto de Mall Barón, nosotros creemos que tenemos una oportunidad histórica, todos los ciudadanos de Valparaíso, en conjunto con la Alcaldía Ciudadana, para decidir qué proyecto queremos para ese paño de la ciudad. Nosotros estamos completamente de acuerdo y abogamos para que la Empresa Portuaria de Valparaíso cancele el contrato de concesión que tiene con el grupo Plaza respecto a ese terreno, para que la ciudadanía pueda desarrollar ese proyecto que se necesita”, expresó el dirigente.

Para este jueves 4 de enero, en tanto, se espera la declaración del alcalde Jorge Sharp respecto a este tema, en una pauta fijada en el edificio consistorial del municipio.