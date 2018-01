Con gran participación de vecinos, vecinas, dirigentes y usuarios, se están desarrollando en Valparaíso los Conversatorios de Salud en los diferentes Centros de Salud Familiar (Cesfam).

Esta instancia participativa, que va a permitir la elaboración del Plan Comunal de Salud 2018-2020, se está realizando en dos etapas. La primera, arrancó este fin de semana en los centros Reina Isabel, Barón, Esperanza, Placeres, Placilla, Quebrada Verde, Marcelo Mena, Padre Damián y Las Cañas.

La segunda, será el sábado 27 de enero -de 9:30 a 13:00 horas-, para los Cesfam Cordillera, Puertas Negras y Rodelillo.

Según explicó el director del área salud de la Corporación Municipal, “estos encuentros constituyen uno de los ejes centrales de la Alcaldía Ciudadana en Salud, que tiene tres ejes: el primero está dado por una línea de economía en Salud como por ejemplo la Farmacia y la Óptica Popular, el segundo por la gestión de calidad asistencial, y el tercero por la participación. En este último se encuentran estos conversatorios”.

Pero estos encuentros no sólo son para plantear la problemática que presentan los centros de salud, sino más bien para analizar y reflexionar sobre cómo el entorno y las condiciones de vida afectan la salud.

“El propósito es muy específico. Vamos a traducir la información brindada por los vecinos, en iniciativas que incluiremos en nuestro plan estratégico. Por eso es tan importante que participen”, expresa Escobar.

Por su parte, los vecinos valoraron la oportunidad de manifestar sus inquietudes. Victoria Basualto, de Rodelillo, quien se motivó a pesar de no haber participado nunca en este tipo de jornadas, encontró “valorable que uno pueda expresar lo que necesita para toda la comunidad. La gente quiere hartos proyectos, pero la idea es enfocarse en uno que es prioridad. Yo primera vez que participo y me gustó. Quiero volver a participar porque me gusta dar opinión y porque soy una usuaria frecuente del Cesfam”, señaló la vecina.

En tanto, Henry Vallejos, de Los Placeres, fue enfático en decir en una de las problemáticas de su sector tiene que ver con los microbasurales. “Hay en mi cerro un problema ambiental que refleja el poco compromiso de los vecinos. Tenemos que ponernos las pilas e incentivar a los vecinos para que participen. A veces hay poca convocatoria y es un deber y un reto para nosotros los dirigentes, convocar a mayor cantidad de gente, educarnos y así mejorar nuestro entorno y nuestra calidad de vida”, planteó.

Proceso participativo de planificación comunal

De acuerdo a lo señalado por el subdirector de Participación Comunitaria del Área Salud de la Cormuval, Leandro Poblete, estos encuentros obedecen a un proceso de planificación que comenzó en el mes de octubre con la aplicación de una encuesta comunal.

“En base a las respuestas se armaron estas jornadas territoriales, para que desde ahí, la comunidad tuviera una participación más crítica y reflexiva, en grupo y de manera lúdica. Para finalmente, llegar a tomar una decisión. Se suma la intención de abrir los espacios, como los Cesfam, e involucrar, aún más, a los equipos de salud con la comunidad”, explicó Poblete.

En esa línea, la directora del Cesfam Esperanza, Deysi Zamorano, señaló que “un aspecto positivo fue la calidad de la participación, ya que la metodología permite trabajar de forma amena y lúdica. Los asistentes pudieron dar su opinión y al mismo tiempo, aprender. Es bueno que los usuarios colaboren en la co-construcción de la solución”, puntualizó la funcionaria.