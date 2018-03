El conocido mimo Tuga desmintió este martes una publicación de un portal local de Valparaíso, que lo acusaba de tener 67 contratos “exclusivos” con la Municipalidad porteña, por un monto total de 85 millones de pesos.

Utilizando su cuenta de Facebook, el popular artista expresó: “¡Familia callejera! Pongámonos serios. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Qué tan posible es trastocar la verdad? Debo contarles que estoy absolutamente impresionado por el descaro que ha tenido el medio anin.cl y en especial quien firma la nota como periodista, el señor Juan Andrés Ugalde Ramos, en la cual se me vincula a 67 contratos con la Municipalidad de Valparaíso por un monto total de 85 millones de pesos. Si bien me encantaría que fuese cierto, debo contarles que esto es completamente FALSO. Y lo peor de todo, es que he recibido más llamadas de medios y prensa que en cualquier otro momento de mi carrera”, expresó el Tuga en su respuesta.

“Llevo 13 años ininterrumpidos trabajando en las calles del mundo, y si mi fin en la vida fuese el dinero, no me dedicaría a intervenir las calles. Si aun les quedan dudas, vean mi documental “Desorden en la vía pública” disponible gratuitamente en el sitio web circoteca.cl. Ahí les quedará clarito. Nos vemos en las calles, con la conciencia tranquila y una sonrisa de oreja a oreja, concluye el texto.