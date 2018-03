Con el apoyo de la Alcaldía Ciudadana, el Fondo de Desarrollo Vecinal Dr. Alberto Neumann 2017 (Fondeve), el programa Quiero Mi Barrio, y la perseverancia de decenas de dirigentes sociales, se llevó a cabo el mejoramiento y equipamiento de la Sede de la Junta de Vecinos N°87 ubicada en Placeres, y la implementación de sede y postura de alarmas en la Junta de Vecinos Tierras Rojas, en la unidad vecinal 182, en la ciudad de Valparaíso.

Al respecto, el alcalde Jorge Sharp señaló que “para nosotros la construcción de barrios aquí en el corazón de Valparaíso, -que son sus cerros-, es fundamental. Por eso estamos súper contentos de estas inauguraciones de sedes que lo que hacen básicamente es ir recomponiendo y recuperando los barrios de la zona”.

En la misma línea, Sharp valoró que sean mujeres las que encabezan las administraciones vecinales. “Ana María en Rodelillo y Zoila en Placeres, juegan un rol primordial. Eso habla que el machismo y conservadurismo en los cerros poco a poco está quedando atrás de la mano de las mujeres porteñas”.

Además, el edil porteño reconoció que “la Municipalidad de Valparaíso es un instrumento para que las organizaciones vecinales puedan organizar una gestión que esté enfocado en los vecinos, de tal manera que vamos a seguir trabajando con mucho esfuerzo precisamente para poder hacer que la comunidad sea el actor que decida qué tipo de barrio y que tipos de cerros quiere vivir”, finalizó.

Según comenta Romina Maragaño, directora de Desarrollo Comunal (Dideco), ambas juntas de vecinos se volvieron a activar después de muchos años, producto de que no había organización social.

“Para nosotros es súper importante primero fortalecer y consolidar esta junta de vecinos como una organización que está legitimada dentro de su territorio, con dirigentas muy comprometidas. Y, por otro lado, nos da el espacio para abrir nuevas organizaciones de vecinos y mujeres. Tenemos desafíos, ya tenemos el espacio físico, pero también tenemos el desafío de organizar a las mujeres del barrio, a organizar a los adultos mayores”, dijo Maragaño.

“La invitación es tomarse los espacios comunitarios, espacios que están pensados para los vecinos, y poder ocuparlos para la organización del territorio, del barrio, para que los ciudadanos puedan planificar su entorno y puedan vivir su barrio de forma más segura. El conocerse entre los vecinos nos da seguridad y respaldo. Creo que lo que se está iniciando es fundamental para avanzar en un barrio más positivo donde todos y todas formen parte y se conozcan entre ellos en general”, agregó la directora de Dideco.

Por su parte, Gustavo Carrasco, encargado del Fondo de Desarrollo Vecinal, indicó que “trabajamos un año en el proyecto, con tal de darle a ellos la seguridad de lo que requerían para su sede, ya que al momento de construirla, a los pocos días fue asaltada. Esa seguridad necesitaban. Ha sido un esfuerzo grande por parte de los dirigentes, y los hemos orientado en todo el proceso. Ha sido un acompañamiento desde el inicio hasta el final”.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO

Ana María Norambuena, presidenta de la Junta de Vecinos 182 de Tierras Rojas, manifestó su alegría tras lograr un sueño de muchos años. “Estamos felices de inaugurar esta sede, algo que nunca pensamos que íbamos a lograr porque es una población de mucha gente mayor. Queremos seguir luchando para que avance y hacer muchas cosas para la población”.

La dirigenta social reconoció que “vamos a seguir adelante, sacando otros proyectos, para integrar a los vecinos, que esto salga a la luz, que se vea que hay una población que existe, que hay mucha gente mayor y necesita la ayuda de todos”.

Desde Placeres, Zoila Olguín, presidenta de la Junta de Vecinos Javiera Carrera 187, explicó que “llevo once años en este cargo, nueve como secretaria y dos como presidenta, y lo que me gusta es ayudar al resto de las personas; lograr cosas para la gente, y poder recuperar la vida de barrio que está muy perdida. Nosotros trabajamos así, ayudando al resto e involucrándolos a todos a la vez”.

“Lo que nosotros esperamos es seguir trabajando de la misma forma con las otras instituciones que funcionamos, y perseguir logros. Seguir sacando proyectos, disfrutando con la gente, reunirnos para celebrar aniversarios, hacer cumpleaños, compartir con la gente”, agregó la dirigente.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Vecinos N°187 expresó que “trabajar con la municipalidad ha sido bueno, me saco el sombrero con la Alcaldía Ciudadana, porque es más accesible a la gente. La verdad que todo lo que he solicitado lo he logrado; con la atención de la gente, y con la ayuda del personal de distintos departamentos. Siempre tenemos las puertas abiertas para llegar allá. Ha sido súper satisfactorio. De los once años que llevo adentro, yo creo que los últimos años ha sido todo más fácil, accesible”.