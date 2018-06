Durante la noche del 19 de marzo y la madrugada del día siguiente, los vecinos de la comuna de La Reina detectaron mal olor en el agua potable. En esos momentos, las autoridades regionales y comunales llamaron a la comunidad a evitar su consumo, producto de los problemas de suministro del servicio de la empresa Aguas Andinas, aun cuando esta última no interrumpiera el servicio.

En la tarde del 20 de marzo, Aguas Andinas dio por superado el inconveniente y tres días después reveló la causa del problema sanitario: la empresa reportó un vertido ilegal de “algún tipo de sanitizante industrial”. “Dichos componentes causantes de mal olor coinciden con las primeras muestras tomadas tras el incidente de olores en agua a principio de semana”, señaló la firma.

Esta situación motivó a los vecinos de la comuna oriente de Santiago a impulsar acciones judiciales. El 25 de marzo, la abogada y vecina de La Reina, Marta de la Fuente Olguín, presentó un recurso de protección contra Aguas Andinas por la vulneración de la garantía constitucional que asegura el derecho de vivir en un medio libre de contaminación, así como de la integridad física y psíquica.

“En el período intermedio entre el día 21 y 23 de marzo, los vecinos de la comuna consumimos agua, confiados en las declaraciones de la empresa, y hasta la fecha de presentación de este recurso ignoramos cual ha sido la calidad del agua que hemos consumido, su posible afectación a la salud e integridad física de las personas, y a los niveles de contaminación”, se lee en el recurso presentado ante el tribunal de alzada.

Este miércoles se realizaron los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Luego de la instancia, la abogada De la Fuente expresó que “los vecinos de La Reina queremos consumir agua limpia, clara y transparente y la empresa a la que pagamos debe asegurarla. Los ciudadanos no queremos consumir materias fecales ni aguas contaminadas con orina, por mucho que estén disueltas”.

“No es posible que estemos expuestos a dejar a una empresa que no sea escrutada por la ciudadanía y que, en ese sentido, podamos ser objeto de una contaminación que hasta el día de hoy nadie sabe cual fue el alcance exacto de lo que consumimos durante el 19 de marzo hasta el 23 de marzo”, añadió la representante de los vecinos de la comuna oriente.

A pesar de que la empresa no ha asumido responsabilidades, la abogada destacó que, en el marco de la tramitación del recurso de protección, la Corte ordenó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios una fiscalización a Aguas Andinas, la que estableció cuatro puntos relevantes: tres de cinco cámaras de acceso al acueducto La Reina no contaban con condiciones de seguridad que garantizaran que fueran inaccesibles; hubo contaminación y mala calidad de agua, con presencia de cloro y nitrógeno; no hubo cobertura ni oportunidad en las medidas de precaución que implemento la empresa; y no se cumplió con entregar información oportuna y precisa.

“La Corte debe generar una orden de publicidad de los informes que aseguran la calidad del agua que consumimos, los protocolos que se deben usar en casos de emergencia y el proceso de seguimiento y monitoreo de las plantas de Aguas Andinas”, manifestó la abogada Marta de la Fuente.