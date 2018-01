Continúa la polémica por la realización de una carrera de la Fórmula E en el Parque Forestal, evento programado para el próximo 3 de febrero.

Durante esta jornada, el Área Audiovisual de El Ciudadano conversó con los vecinos del emblemático punto verde de la capital, quienes hicieron hincapié en los daños patrimoniales que sufriría el parque.

“El Parque Forestal es patrimonio, declarado zona típica. Esto no es un estadio para venir a hacer carreras de auto. No podemos hacer forados para instalar piscinas. Aquí no se pueden instalar eventos masivos de ninguna especie, porque el parque no lo resiste”, señaló Aníbal Venegas, miembro de la agrupación El Barrio Que Queremos.

Desde la misma organización, Elena Stephens manifestó su preocupación por “el peso que habrá en el parque. En la última reunión que tuvimos, un vecino que es ingeniero forestal decía que esto van a ser 500 toneladas sobre el parque, que ya está sobre un terreno que antes fue laguna, entonces, es un terreno más bien frágil”.

“Son vehículos que pesan más de 300 kilos y a una velocidad de más de 200 km/h. Entonces, este peso compacta la tierra de tal forma que presionan las extensiones de las raíces”, complementó Ricardo Loebell, integrante del Comité de Adelanto del Parque Forestal.

Los vecinos relatan que solicitaron un Estudio de Impacto Ambiental a las autoridades, sin embargo, recibieron una respuesta negativa, puesto que “dicen que no es exigible legalmente”.

Además, aprovecharon de denunciar la opacidad de un acuerdo suscrito entre los organizadores del evento y el Gobierno. “En junio de este año, se firmó el contrato entre la Fórmula E y tres carteras de gobierno: Energía, Deportes y la Intendencia. Este contrato se trataba de traer un evento privado a Chile, llamado Fórmula E, que se pretende instalar en el Parque Forestal, para cuyos fines se comprometen a destinar una suma superior a los $ 2 mil millones. Todo esto entre cuatro paredes”, aseguró Aníbal Venegas.

En el siguiente video, el detalle de la denuncia realizada por los vecinos del Parque Forestal

Denuncia ciudadana: Vecinos y agrupaciones ciudadanas se oponen a que la carrera de autos eléctricos fórmula E pase en Chile en febrero en el Parque Forestal.

