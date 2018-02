Desesperados se encuentran un grupo de vecinos de la comuna de Estación Central. La Empresa de Ferrocarriles del Estado, desde el día 06 de febrero, ha estado desalojando a un grupo de pobladores que se encuentran habitando los terrenos de la Maestranza San Eugenio.

Según el grupo de vecinos afectador por esta situación, la empresa de ferrocarriles ha estado realizando estos desalojos sin alguna justificación satisfactoria y de una manera “inhumana”, ya que varias familias, tras esta desocupación de los terrenos, están viviendo con sus cosas en la calle.

Vicente Pedreros, quien se ha convertido en un líder de este grupo de pobladores y que ha mantenido reuniones con la gerencia de EFE, representa la desesperación por parte de los habitantes de este terreno. Él se dio el tiempo de conversar con El Ciudadano para expresar su descontento y mencionar las acciones que tomará ante estas acciones cometidas por la empresa. “Yo voy a quemar esta huea completa” amenaza.

¿Cuál es la situación que están pasando actualmente?

Nos están sacando, la empresa EFE nos está desalojando. De hecho, está sacando a la gente un director colombiano y el hombre no tiene ninguna consideración con nada. El hombre está desalojando casa por casa y amenazó que la gente que “levante polvo” va a ser peor. Yo no tengo nada que perder, si ya estoy pa la cagá aquí ¿qué voy a perder?. La rabia que nos da, es que esta noticia no salió publicada ni en chilevisión ni en mega.

¿Desde la empresa que explicación les han dado?

Que ya fue finiquitado, no hay nada hacer en el sentido de que ya está todo listo, sentenciado y todo. No sabemos que quieren hacer en el lugar, ellos no nos dan ninguna información. Nosotros, llevamos un juicio de hace como 2-3 años, lo que hace esta situación muy compleja. Ellos no tienen ninguna sensibilidad con la familia, dejan las pertenencias de nosotros en la calle.

¿Esta situación es de ahora o viene desde hace tiempo atrás?

Desde hace 2 años atrás, yo tuve una reunión con el Director de EFE. En esa ocasión, me dijeron que no me preocupara, que todo iba a salir bien y todo el asunto. Nunca salió nada bien.

¿No les han dado alguna solución?

Nada, nos dejaron a nuestra suerte. Nos dijeron que nos lleváramos lo que más pudiéramos de nuestras casas. Yo no los voy a dejar nada. Yo llevo 12 años aquí, aquí la gente estaba llorando ese día (cuando los desalojaron) porque no les dejaron nada. No tenemos ningún apoyo de nada, ningún diputado nos ha ayudado. El alcalde de Estación Central no se ha pronunciado, nada nada.

En la mañana del día de hoy (07 de febrero) me dijeron que me iban a meter preso bajo los cargos de falta de respeto. Y yo les dije “meteme preso”. Y los Carabineros valen callampa, no nos han ayudado para nada. De hecho, es al contrario, los ayudan a ellos.

¿Cuál es la situación el lugar?

Ya están las máquinas acá dentro para desarmar nuestras casas. Hay gente en la calle con sus pertenencias, porque no tenemos donde dejar la cosa. A mí me dan tiempo hasta mañana para poder sacar todas mis cosas. El asunto es que aquí, el desalojo es día por día. Un día desalojan a una familia, otro día a otra y así continúan. Todo esto para que la gente no levante polvo y no reclame. El problema es que nos pudieron haber avisado con hartos días de anticipación para poder trasladar nuestras cosas a algún lugar, en vez de tirarnos a nuestra suerte.

¿Qué esperan de las autoridades?

Que vengan a hacerse presente. Aquí nadie se ha hecho presente, no nos han dado ninguna solución.

¿Qué pasos esperan tomar?

Yo voy a quemar esta hueá completa. Mañana voy a dejar la media cagá, cuando me desalojen. Yo voy a quemar lo que quiera y si me tengo que quemar con este lugar, me voy a quemar. Yo (a EFE) les voy a dar las puras llamas. Lamentablemente, la prensa no pudo hacer nada.

¿Están solos en esta situación?

Estamos solos. Por desgracia, Giorgio Jackson nunca apareció. Él, para su campaña, nos prometió darnos una mano y no llegó nunca.

¿Con quién se ha desenvuelto en este tema?

Solo con el gerente de EFE y con Carabineros. Los dos me han tratado de la peor manera posible.