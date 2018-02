Durante los meses de diciembre, enero y febrero, muchos habitantes de la Región Metropolitana migran hacia las costas del país a pasar sus vacaciones. Uno de los destinos favoritos es el litoral central, que se extiende desde la bahía de Papudo, por el norte, hasta el balneario de Santo Domingo por el sur, esto debido a sus precios moderados y variados destinos.

Esta situación genera problemas y beneficios, para los habitantes del sector. Thiare Molina, encargada de turismo de la Municipalidad de El Tabo, y Alfredo Cueto, director de Radio Galactika (San Antonio), en entrevista con El Ciudadano, destacaron que el turismo en verano es de dulce y agraz. Es positivo en el sentido económico, pero junto con ello trae muchos problemas debido a la cultura del veraneante.

Molina comenta que en enero no hubo tanto turista debido al factor clima y que, ante las ofertas para viajar al extranjero, el veraneante está optando por visitar otros países o el sur de Chile. Eso no quiere decir que no hayan llegado los visitantes y todo lo que eso conlleva.

“Dentro de los beneficios de la época estival es que la mayoría de los comerciantes de la zona y quienes arriendan sus casas, logran hacer el colchón económico para mantenerse en el año. En contra parte existen variados problemas, entre ellos, los “microbasurales” que se generan sobre todo en zonas de cerro rurales”, explicó la funcionaria municipal.

Dicho esto, Molina agregó que el problema de los microbasurales es muy fuerte y ocurre porque las casas que se ocupan sólo en verano, por lo general acumulan muchos matorrales y que cuando son limpiados por sus dueños, son botados en contenedores que no son aptos para soportar tanta basura, mucho menos pasto y ramas.

Según comenta la mujer, lo anterior atrae ratones y perros e incluso generó un pequeño incendio en la zona, que no pasó a mayores. En ese sentido, explicó que desde la Municipalidad de El Tabo, han logrado paliar de alguna forma este problema: “tratamos de coordinar con vecinos, a través de redes sociales, para ir observando cuales son los lugares donde se generan estos problemas y así tratar de eliminarlos de manera rápida, además contratamos más gente en esta fecha para mejorar un poco el servicio de la basura“.

Por otro lado, Alfredo Cueto, comparte el juicio de Molina, agregando que el tema de la basura es un problema complejo para los habitantes del sector. “El litoral no está preparado para una avalancha de gente durante 3 meses. Por eso diversos municipios se ven sobrepasados por el tema la basura, es algo común en épocas estivales, donde se triplica la cantidad de basura”, comentó.

El trabajador radial, entiende que la situación pasa porque el veraneante no tiene la cultura suficiente. “La sociedad chilena en general no está culturizada, no tienen un grado de conciencia en reciclaje, aún la gente bota papeles en la calle. Es cosa ver Cartagena, un lunes a las 5 de la mañana. Creo que los municipios no pueden enfrentar estas situaciones porque no cuentan con los recursos necesarios”.

Alfredo Cueto y Thiare Molina, concuerdan en que el otro gran problema es la congestión vehicular. Para la mujer esto se debe al nivel de estrés de los visitantes. “El ritmo del santiaguino es distinto. Nosotros no andamos apurados ni estresados en los autos, el santiaguino ni siquiera aguanta colas en el supermercado y ante los tacos es muy poco tolerante”, aseguró, exponiendo el choque cultural que se genera.

Por otro lado, Alfredo Cueto comparte la opinión de la mujer, pero propone una solución al problema. “La congestión vehicular creo que tiene solución. Si se construyera un corredor por la costanera del litoral central, se generaría otra vía que sería una variante para la autopista y el camino actual”, comentó.

La mirada positiva del verano

Los entrevistados explican a El Ciudadano que la mirada del lugareño es a favor de tener turismo en la época estival. Esto porque las ganancias de la población aumentan y en muchas ocasiones logran armar el presupuesto anual de una familia que es comerciante o que arrienda su hogar a los visitantes.

“Nuestros vecinos entienden que esto dura desde la mitad de diciembre hasta marzo, por lo que hay mucha tolerancia. Para muchos es el colchón económico que los mantiene. En ese sentido, nuestra comunidad sabe que hay que contener al turista hasta que termine la temporada, explicó Molina.

Cueto se suma a las palabras de Molina y destaca que “se genera un gran aumento en la economía local, sobre todo en el comercio detallista. Por ejemplo en Las Cruces, la gente vive del verano, ya que con los 3 meses trabajados de buena manera, aseguran los recursos de un año completo”.

Además destaca la gran cantidad de actividades que hay en esta época. “Es muy positivo para la zona, hay muchos espectáculos culturales muy baratos y en el caso del puerto de San Antonio, los cruceros que aumentan el comercio en general. El residente ve con buenos ojos el verano, la gente tiene buena acogida, salvo cuando los veraneantes no cuidan el entorno”, finalizó.