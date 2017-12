Una pareja gay de iniciales N.G (20) y P.V (19) denunció que fue agredida y amenazada de muerte por un sujeto por el solo hecho de besarse y estar abrazados en el Parque Araucano en Las Condes. Ante lo grave de lo ocurrido, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) entregó los antecedentes al edil Joaquín Lavín con el fin de dar con la identidad del agresor e iniciar acciones legales.

Según lo que han expuesto los afectados, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando desde su bicicleta una persona de unos 60 años les gritó “maricones”. Luego se habría acercado rápidamente a la pareja, exigiéndoles -aseguran- “que dejáramos de hacer ‘esas barbaridades’ y que nos fuéramos del parque”. Los jóvenes agregan que cuando comenzaron a caminar los persiguió, diciéndoles nuevamente que eran unos “maricones de mierda” y que fueran a “hacer cochinadas” a otro lado.

Una agresión que de hecho quedó registrada en el video que los propios denunciantes grabaron, en donde se oye que el sujeto -que se presenta como “abogado”- le repite eso mismo a un guardia del recinto. Sin embargo, además de eso los insulta tratándolos de “mierda” y desliza de manera amenazante que está autorizado para portar armas.

De acuerdo al relato de N.G y P.V, la situación no quedó ahí, pues recuerdan que cuando el agresor vio que uno de los jóvenes intentaba grabar lo que pasaba, le propinó a P.V varias patadas en la pierna izquierda y lo retuvo del cuello. “Estoy armado, no me provoquen. Atrévete a gritar maricón concha de tu madre (sic)”, denuncian los jóvenes que les dijo el supuesto abogado.

“Logré salir de sus manos y atinamos a pedir ayuda, pero al comienzo nadie mostró interés en acercarse a defendernos. Nos cruzamos con un matrimonio de ancianos, les explicamos la situación y nos ayudaron. El señor logró calmar al agresor, pero éste tenía el mismo pensamiento, que debíamos marcharnos del lugar lo antes posible. Nos dijo que si nos volvía a ver en el parque nos iba a matar”, relata la pareja, según reproduce el Movilh.

Los muchachos agregan que el agresor les advirtió que “si no abandonábamos de inmediato el lugar nos iba a ‘reventar a patadas’ porque éramos ‘anormales’; que iba a llegar a su casa a lavarse con cloro para desinfectarse por habernos tocado”. Junto con ello, la pareja asegura que el denunciado les dijo que “en Estados Unidos había reventado a patadas a muchas parejas homosexuales y que no le importaba tener que hacerlo de nuevo”.

El guardia, pese que solidarizar con la pareja gay, no alcanzó a tomar ningún dato al agresor. Tampoco pudieron hablar con Carabineros, pues plantean que tras dos horas de espera, se enteraron que los policías habían entrado por otro lugar y habían recopilado información con otros uniformados, sin nunca hablar con ellos.

“Es un hecho gravísimo”

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, quien calificó el hecho como “gravísimo”, destacó que “no solamente tenemos a un sujeto que agrede física y verbalmente a una pareja gay, sino que además se jacta de haber ‘reventado’ a homosexuales en otras oportunidades y delante de un guardia de seguridad reconoce portar un arma. Es un actitud temeraria, grave, que merece reacción inmediata”.

En ese sentido, el Movimiento reportó este miércoles en una misiva los hechos al alcalde Joaquín Lavín, solicitando medidas municipales para dar con el agresor, así como extrema cautela con el sujeto si es que vuelve a visitar espacios públicos.

Del mismo modo, se pidió capacitación a los guardias en derechos humanos, no discriminación, diversidad sexual y de género, para que sepan cómo actuar frente casos de homofobia o transfobia.

