La muerte y violación de la pequeña Sophie generó un gran descontento en la población, sobretodo cuando se reveló que Francisco Ríos, padre de la menor, habría sido el culpable. Este caso no es el único, lamentablemente, en nuestro país. Según datos otorgados por el Gobierno, y enfocados en la situación que atraviesan los niños del Servicio Nacional de Menores (Sename), existen un total de 1313 niños fallecidos que pertenecían a esta institución.

En conversación con El Ciudadano, Silvana Tobar, vocera de la “Ley Sophie” en Santiago y Directora de “Marcha por ellos”, y Edison Gallardo, fundador de “Ya no están solos” y autor del libro “Yo sobreviví al Sename”, dieron cuenta de la complicada actualidad que atraviesan los menores más vulnerables en nuestro país y cuales son los principales desafíos de las instituciones pertinentes.

Gallardo, quien vivió en una casa del Sename, comentó que “no pueden seguir existiendo más Sophies en Chile, porque no es un caso aislado. 68 niños, del listado de 1313 casos de muerte en infantes pertenecientes al Sename, no superan los 6 años”. Además, se dio el tiempo de indicar que la lucha de estas organizaciones es, en palabras muy simples, “visibilizar la infancia. No puede ser que los niños de escasos recursos solo se den a conocer cuando mueren, eso no puede suceder”.

En esa misma línea, pero refiriéndose más específicamente en el caso de la pequeña Sophie, Tobar emplazó a las autoridades correspondientes argumentando que no han hecho los esfuerzos necesarios. “Las instituciones no hicieron lo que corresponde (en el caso de Sophie), no pusieron ninguna denuncia siendo que todo está en la ley (sobre los antecedentes de este caso, donde Sophie habría asistido cerca de 14 veces al Cesfam con lesiones)” comentó. Por su parte, Gallardo emplazó al Estado y confesó que “tenemos un gobierno totalmente indolente, con un conflicto de intereses entre quienes dirigen las entidades, tremenda. Que solamente han venido en perjucio de la infancia”.

A raíz de este caso, la sociedad ha comenzado a mostrar su preocupación sobre la situación de los menores. Tobar se sinceró y expresó que “la gente se enojó de las entrañas e hizo que se levantaran y comenzaran a exigir los derechos de los menores. Esto provocó que la gente nos comenzara a apoyar”. Pero a la vez expresó su crítica a que “es deprimente que los niños vulnerables estén en el foco solo cuando mueren”.

Para acabar con esta situación, ambos representantes coinciden en que, si bien hay una responsabilidad por parte de la sociedad en preocuparse en los niños, el mayor peso recae en la justicia, pero sobre todo en las leyes del Estado. Para Tobar, “la idea es que nosotros (sociedad) estemos apretando constantemente a las autoridades para que las leyes se cumplan con eficacia”.

Por su parte, Gallardo afirma que la solución es un castigo ejemplificador “para todos aquellos que atenten contra los derechos de los menores. Excluir beneficios penitenciarios”.