A fines de enero, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago pidió que la Justicia Militar se declare incompetente para investigar las violaciones y abusos sexuales sufridos por numerosos aspirantes de la Escuela de Caballería de Carabineros, supuestamente a manos del ex instructor Aldo Valenzuela Perroni.

En la causa del Ministerio Público se imputa responsabilidad no solo al teniente, sino que a varios oficiales en calidad de cómplices. Entre ellos, por presuntos actos de encubrimiento, destaca el nombre del ex general Ricardo Buscaglione, cuñado de Gonzalo Blu, ex jefe de inteligencia que pronto será formalizado por manipulación de pruebas en la denominada Operación Huracán.

Según el abogado Ricardo Cienfuegos, el entonces mandamás de la Dirección de Educación desplegó una serie de acciones para aplacar las denuncias que perjudicaban a los involucrados.

“Él tomó conocimiento de los hechos y ordenó, a una comisión integrada por los mismos capitanes que participaron en estos aberrantes hechos, ir a las casas de las víctimas con el fin de amedrentar a los apoderados y padres de estos jóvenes para que no denunciaran. Esa prueba la presentamos a la Fiscalía con documentos que están firmados por el ex general Buscaglione”, señaló.

El querellante solicitó que la justicia ordinaria y no castrense prosiga la indagatoria, ya que esta última solo enfocó su pesquisa en Valenzuela, pasando por alto los antecedentes que involucrarían al ex miembro del Cuerpo de Generales.

“Pude establecer a través del estudio del expediente (de la Justicia Militar) que la gravedad del actuar de este oficial (Valenzuela) lo estaban aminorando. Por ejemplo, el delito de violación lo querían pasar a abuso. No es una investigación transparente. La idea de la Justicia Militar es absolver”, planteó.

El pasado 20 de febrero, el juez militar subrogante del Segundo Juzgado Militar de Santiago, coronel Santiago Parra Zúñiga, rechazó “la inhibitoria de competencia” requerida por el Sexto Juzgado de Garantía capitalino, impidiendo así que el Ministerio Público formalice a los acusados.

Con la concurrencia del Auditor de Ejército Titular, coronel (J) José Garmendia de la Rivera, el uniformado consideró “que los hechos denunciados en la presente causa involucran a personal contemplado en el artículo 6 del Código de Justicia Militar, actuando en el ejercicio de sus funciones”.

La controversia ahora está en manos de la Corte Suprema, la cual deberá establecer si la persecución de los delitos, cuya comisión estaría acreditada por peritajes del Servicio Médico Legal (SML), deben ser conocidos o no por la jurisdicción militar.

El defensor del principal acusado, Reynero García de la Pastora, ha sostenido que los cargos contra Valenzuela Perroni fueron desestimados por la Corte Marcial. En la práctica, si el oficial queda libre de responsabilidad penal, no habría impedimento para que éste vuelva a ejercer labores en Carabineros.

Por parte del Ministerio Público la causa está a cargo de la fiscal Centro Norte Tatiana Meneses, quien dio instrucciones para investigar a la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar). La unidad era supervisada -antes de la renuncia de éste- por el ex general Blu, familiar del otrora director de Educación Buscaglione.

Matías Rojas – [email protected]