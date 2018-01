En horas de la mañana de este lunes 15 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en contra de la machi Francisca Linconao, una de las imputadas en el caso Luchsinger-Mackay (Aurelio y Eliseo Catrilaf quedaron con arresto domiciliario total).

Si bien las medidas cautelares de la autoridad espiritual debían zanjarse el pasado 8 de enero, Linconao no pudo asistir a la audiencia, puesto que se encontraba en Bolivia, viaje que generó un sinnúmero de especulaciones y que, incluso, motivó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a declarar que pediría extradición si no se presentaba ante la justicia.

Justamente, a la salida del tribunal, la machi se refirió al revuelo que provocó su viaje al país vecino. “Decían que me estaba arrancando, que me estaba fugando cuando fui a Bolivia por un par de días y no es así. Yo estaba sin arresto y no tenía la notificación. Podía salir en cualquier hora en ese momento”, afirmó.

E insistió en su inocencia: “Soy persona inocente. Miles de veces lo he dicho. No tengo nada que ver con la muerte de Luchsinger-Mackay. Ellos están perdiendo tiempo conmigo”.

En conversación con El Ciudadano, Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, afirma que, a pesar del revés de esta jornada, ve un mejor panorama de cara al nuevo juicio oral.

“Sabemos que el juicio va a ir en el mismo sentido que fue siempre y que, como son la misma acusación y las mismas pruebas, no debería variar en la decisión de ser absueltos todos los imputados, pero sí sentimos que hay un ánimo de persecución, un racismo marcado hacia la machi Francisca y los demás imputados, porque se están pidiendo medidas cautelares que ya no tienen que ver con la decisión de haber sido absueltos, de ser personas libres, de estar bajo la inocencia”, sostiene.

En relación al alboroto que generó el viaje de la machi a Bolivia, Conejeros lo califica como un “escándalo que no tiene ninguna justificación. Nuevamente demuestra el racismo y solamente sirvió para darse cuenta de los niveles de odio y ensañamiento que existen hacia la machi, porque el mismo fiscal, en su momento, dijo que no había ningún impedimento para que ella viajara, pero aun así, seguían nerviosos, pidieron arresto inmediato, cuando no había ninguna justificación para eso. Por lo tanto, una contradicción en sus dichos y un excesivo revuelo mediático. Ahí también nos damos cuenta que los medios están coludidos y al servicio de estos poderes, porque inmediatamente mostraban a la machi como si estuviera escapando, cuando en ningún momento fue así”.

El mensaje a los Luchsinger-Mackay

Dentro de las declaraciones que la machi Linconao entregó a los medios tras la audiencia, hubo una que apuntó a la familia del matrimonio asesinado hace cinco años. “Quiero decirle a los Luchsinger-Mackay que se investiguen ellos mismos, que estaban peleando entre tíos y familiares. ¿Por qué me siguen persiguiendo? Yo siempre voy a dar la cara”, preguntó.

Al respecto, su vocera, Ingrid Conejeros, dijo que “el mensaje que dio ella tiene que ver con que se revisen ellos mismos, en su actuar y sus formas, porque, no estando ella involucrada en esto, sí ha visto que las familias, entre sí, tienen sus diferencias y sus peleas, no así ella con el resto de las familias de latifundistas. Es como un poco llamarles la atención, creo yo”.

El tema incluso fue abordado por el abogado de la machi Francisca. A la salida de tribunales, Jaime López señaló que “no hay pruebas en contra de la machi Francisca Linconao. Que haya otras teorías del caso, otras líneas de investigación, como de hecho la policía reconoció que habían varias líneas de investigación que ellos no habían agotado, bueno, eso es otra materia de la cual no me puedo pronunciar, sobre un tema por el cual existe la misma información que tienen todas las personas en la web”.

Una de los episodios registrados por la prensa fue la pelea a golpes por el control de un terreno entre las familias Luchsinger y Mackay. El hecho se produjo cuando periodistas del Diario Austral de Temuco llegaron hasta el Fundo Malla para entrevistar a Donald Mackay.

¿Reunión con el Papa?

“El Papa, como reza tanto, yo soy machi, yo también rezo, entonces, él tiene que escucharme e intervenir por una machi que la están involucrando por una muerte de Luchsinger-Mackay. Yo soy persona inocente, miles de veces lo he dicho”, fue parte del llamado que hizo Francisca Linconao para sostener un encuentro con el líder de la Iglesia Católica, Francisco, quien visitará Temuco el miércoles 17 de enero.

Consultamos a Ingrid Conejeros por los acercamientos que han existido con la organización de la visita papal para concretar la reunión entre la machi y el sumo pontífice. “Hay gestiones al respecto, pero todavía no hay ninguna que se haya concretado, ni hay ninguna garantía de que esa reunión vaya a suceder”, comentó.

La situación del machi Celestino Córdova

El 13 de enero, el machi Celestino Córdova, único condenado por el caso Luchsinger-Mackay, inició una huelga de hambre líquida en forma indefinida. Entre otros motivos, invocó “el respeto y derechos para toda autoridad espiritual mapuche”, por lo que solicitó 48 horas de salida a su rewe, “en forma urgente, para la renovación de éste”.

Consultamos a Ingrid Conejeros por las necesidades espirituales de Celestino Córdova. Sobre este punto, la vocera de la machi Linconao señaló que “él está pidiendo algo que viene reclamando hace tiempo, que le den 48 horas para hacer su cambio de rewe. Él, como autoridad espiritual del pueblo Mapuche, tiene una necesidad de ver esta ceremonia y lleva muchos años reclamándola, por lo tanto, se entiende la necesidad que tiene y el haber llegado a esta situación tan compleja”.