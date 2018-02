La vocera en Santiago de la agrupación “Ley Sophia”, Silvana Tobar, afirmó en entrevista con el programa Una Nueva Mañana de Cooperativa que sus objetivos como organización es endurecer las penas para violadores y asesinos de menores de edad, aunque no consideran la reposición de la pena de muerte.

El debate de la reposición de la pena de muerte se abre luego del crimen de la pequeña Sophia de un año y 11 meses. En este sentido, Tobar expresó que “la gente está un poco cansada de que las leyes no funcionen, la Fiscalía no ponga atención y no hayan penas que correspondan, que la gente no cumpla sus penas. Es una burla a la sociedad lo que está pasando”.

Por lo tanto, desde la agrupación sostienen que una de sus tareas es lograr que se pueda “endurecer las penas, sobre todo la perpetua calificada de 40 años subirla a 60 años, que no tenga ningún tipo de beneficios (…) queremos que estas personas estén su condena completa en la cárcel sin ningún tipo de beneficios”. Agregó además que “también estamos optando por la castración química”.

Finalmente, Tobar explicó que “revocar la pena de muerte y traerla de nuevo es un retroceso como país. Sabemos que eso es casi imposible por el Tratado de San José de Costa Rica y, por otra parte, nosotros creemos que tenemos que ir avanzando, más como un país que pasamos por temas de dictadura y asesinatos”.

“Poner la pena de muerte en la tabla no nos convence como país, creo que vamos en retroceso en vez de avanzar si la traemos”, sentenció la vocera.