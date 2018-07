Zafó igual que Délano y Lavín Wagner absuelto por cohecho: Carlos Gajardo recuerda las maniobras del ex subsecretario a favor de Penta El ex fiscal señaló que Wagner "propuso a Carlos Lavín como director de Codelco, le mandó un correo solicitándoselo a Laurence Golborne y luego, cuando eso no se concretó, le dio las explicaciones pertinentes a Carlos Lavín”.