Buscando el santo grial Anticoncepción masculina: Pronto una píldora no hormonal podría pasar las pruebas clínicas y lanzarse al mercado El enfoque no hormonal permite que no haya efectos secundarios de largo plazo y que los espermatozoides no se vean afectados. Los investigadores dicen que la anticoncepción puede ser fácilmente reversible una vez suspendido el medicamento.