Siempre es difícil terminar una relación. Pero más difícil es superar la ruptura cuando no eres quien quería terminar. ¿Qué hacemos, entonces? ¿Provocar una reconciliación? ¿Comer helado del pote? ¿Salir de juerga, entrar en relaciones pasajeras? Las personas tienen diferentes enfoques para superar a un/a ex y ahora la ciencia también propone algunas salidas.

Investigadores de la Universidad de Missouri-St. Louis en Estados Unidos analizaron tres estrategias que las personas emplean para superar una relación que acaba de terminar. La investigación se basa en 24 sujetos, de entre 20 y 37 años, que salieron de una relación que duró un promedio de 30 meses. Los participantes se dividieron en cuatro grupos que se centraron en uno de los tres mecanismos, más un grupo de control.

A los integrantes del primer grupo se les dijo que pensaran negativamente sobre sus ex. A los del segundo se les dijo que aceptaran lo sucedido y reconocieran que el amor que sienten por la persona es una parte normal del proceso. Al tercer grupo se le sugirió concentrarse en cosas que no estaban relacionadas con sus ex. Al cuarto grupo no se le dijo nada en particular.

Se pidió a todos los participantes que completaran un cuestionario y además el equipo midió su apego emocional con sus antiguas parejas mostrándoles imágenes de los ex, mientras un electroencefalograma medía su actividad cerebral.

Como informaron los investigadores en el Journal of Experimental Psychology: General, las tres estrategias funcionaron para reducir la respuesta emocional de las personas hacia sus ex en el corto plazo, pero con algunas dificultades. El primer grupo sintió menos amor hacia sus ex parejas, pero también terminó con un peor estado de ánimo. El segundo grupo no se sintió mejor y su amor por sus ex parejas tampoco cambió. El tercer grupo se sintió más feliz en general, pero el enfoque no cambió lo enamorados que estaban de sus ex.

El estudio muestra que todas estas son formas efectivas de tener los sentimientos un poco más bajo control al terminar una relación de amor, especialmente si uno se siente perdido después de una ruptura, pero los autores advierten que estos métodos no deben verse como soluciones a largo plazo. Una relación no se puede superar de la noche a la mañana.

En entrevista con la revista TIME, la autora principal, Sandra Langeslag, dijo que “la regulación del amor no funciona como un interruptor de encendido y apagado. Para hacer un cambio duradero, probablemente se necesita regular los sentimientos de amor con paciencia y constancia”.

