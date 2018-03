El 8 de marzo el Siberian Times publicó que una bolsa con 54 manos humanas fue hallada en un río en el sureste de Rusia. Aunque esto suena como un escalofriante thriller policial, un informe reciente sugiere que las manos amputadas simplemente fueron arrojados por un laboratorio forense. Aunque esta versión no es mucho menos espeluznante que una historia de crimen, al menos es más simple.

La bolsa, que contenía 54 manos humanas y vendajes médicos, fue encontrada por un pescador en un pequeño islote a orillas del río Amur, en Rusia. Lógicamente, la noticia alarmó a la población y la dejó expectante.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr

— The Siberian Times (@siberian_times) March 8, 2018