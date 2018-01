La demencia y la enfermedad de Alzheimer son problemas crecientes en muchas naciones occidentales, ya que las personas viven más tiempo que antes. Aunque todavía no contamos con un tratamiento efectivo para estos deterioros cognitivos, existen ciertos comportamientos y estilos de vida que aumentan el riesgo. Ahora parece que la jubilación podría ser uno de ellos.

Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del University College de Londres, encontró que a medida que las personas dejan de trabajar, su función cognitiva comienza a disminuir rápidamente, muy probablemente como resultado del cese repentino de la estimulación mental regular. Es decir, es conveniente pensar en qué ocupar la mente a partir del retiro -o de unas vacaciones posteriores al retiro.

El trabajo es parte de una investigación de salud a largo plazo, llamada Whitehall II Study, que ha estado siguiendo a 3.433 funcionarios durante un período de 30 años. Durante los 14 años previos a la jubilación y luego otros 14 años después, los investigadores han evaluado regularmente a los participantes mediante una serie de exámenes, que incluyen exámenes de la memoria, lo que les permite rastrear cómo les afecta los diferentes eventos de vida.

Y parece que la jubilación es un golpe significativo en la salud mental de las personas. Los investigadores descubrieron que cuando las personas se retiraban, su memoria verbal experimentaba un declive cognitivo 38% más rápido que antes de dejar de trabajar. En su estudio publicado en el European Journal of Epidemiology, concluyeron que el acto de la jubilación acelera significativamente el deterioro cognitivo.

“Sabemos que cuanto más activo cognitivamente eres, más se compensa el riesgo de demencia. No estoy hablando de hacer Sudoku sino de hacer algo completamente diferente de tu trabajo, así que si trabajaste en el servicio civil durante toda tu vida, ¿por qué no vas a ayudar o enseñar en un hospital? Lo más importante es interactuar con las personas”, dijo a The Telegraph el profesor Cary Cooper, un experto en psicología organizacional.

El estudio recalca que el monto de la jubilación no representa ninguna diferencia en los resultados. El deterioro cognitivo afecta a todos por igual. El factor importante, de acuerdo a este estudio, es la actividad mental y la comunicación.

Básicamente, los investigadores enfatizan la importancia de continuar realizando actividades de estimulación mental para aliviar el aumento en la tasa de deterioro cognitivo que puede ocurrir después de la jubilación.

El Ciudadano, vía IFLScience