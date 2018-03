Stephen Hawking, la estrella más brillante en el firmamento de la ciencia, cuyas ideas dieron forma a la cosmología moderna e inspiró millones de espectadores en todo el mundo, murió a los 76 años.

Su familia emitió un comunicado en la madrugada del miércoles confirmando su muerte en su casa en Cambridge. Los hijos de Hawking, Lucy, Robert y Tim dijeron en un comunicado: “Estamos profundamente tristes porque nuestro amado padre falleció hoy. Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años. Su coraje y persistencia con su brillantez y humor inspiraron a personas de todo el mundo. Una vez dijo: ‘No sería gran cosa si no fuera hogar de las personas que amas.’ Lo extrañaremos para siempre”.

Para sus colegas científicos y seres queridos, fue la intuición de Hawking y el malvado sentido del humor lo que lo distinguió tanto como el cuerpo quebrado y la voz sintética que llegaron a simbolizar las ilimitadas posibilidades de la mente humana.

Hawking fue llevado a Wagner, cuando le diagnosticaron una enfermedad de la neurona motora en 1963 a la edad de 21 años. Los médicos esperaban que viviera solo dos años más. Pero Hawking tenía una forma de enfermedad que progresaba más lentamente de lo normal. Él sobrevivió por más de medio siglo y el tiempo suficiente para que su discapacidad lo definiera. Sin duda, su popularidad habría disminuido.

Una vez que Hawking calculó que trabajó solo 1,000 horas durante sus tres años de pregrado en Oxford. “Se suponía que debías ser brillante sin esfuerzo o aceptar tus limitaciones”, escribió en su autobiografía de 2013, “Mi breve historia”. En su final, Hawking llegó al límite entre un título de primera y segunda clase. Convencido de que era visto como un estudiante difícil, le dijo a sus examinadores vivos que si le daban uno, se mudaría a Cambridge para obtener su doctorado.

Aquellos que viven a la sombra de la muerte son a menudo los que más viven. Para Hawking, el diagnóstico precoz de su enfermedad terminal, y el hecho de haber sido testigo de la muerte por leucemia de un niño que conocía en el hospital, encendió un nuevo sentido de propósito. “Aunque había una nube que cubría mi futuro, descubrí, para mi sorpresa, que estaba disfrutando la vida en el presente más que antes. Comencé a progresar con mi investigación “, dijo una vez. Embarcado en su carrera en serio, declaró: “Mi objetivo es simple. Es una comprensión completa del universo, por qué es como es y por qué existe en absoluto”.

Empezó a usar muletas en la década de 1960, pero luchó durante mucho tiempo contra el uso de una silla de ruedas. Cuando finalmente cedió, se hizo notorio por su conducción salvaje por las calles de Cambridge, sin mencionar el atropello intencional de los dedos de los estudiantes y el giro ocasional en la pista de baile en las fiestas de la universidad.

El primer gran avance de Hawking se produjo en 1970, cuando él y Roger Penrose aplicaron las matemáticas de los agujeros negros a todo el universo y demostraron que una singularidad, una región de curvatura infinita en el espacio-tiempo, yace en nuestro pasado distante: el punto del que vino la gran explosión.

Penrose descubrió que podía hablar con Hawking incluso cuando el discurso de este último falló. Parecía que cada vez que Penrose entendía mal, era una broma o una invitación a cenar. Pero lo principal que se encontró fue la absoluta determinación de Hawking de no dejar que nada se interpusiera en su camino. “Pensó que no tenía mucho tiempo para vivir, y realmente quería obtener todo lo que podía en ese momento”, dijo Penrose.

En las discusiones, Hawking podría ser provocativo, incluso antagónico. Penrose recuerda una cena de la conferencia donde Hawking salió con una serie de declaraciones cada vez más polémicas que parecían hechas a mano para ahuyentar a Penrose. Todos eran de naturaleza técnica y culminaron con Hawking declarando que los agujeros blancos eran simplemente agujeros negros invertidos en el tiempo. “Eso lo hizo por lo que a mí respecta”, le dijo un exasperado Penrose a The Guardian. “Tuvimos una larga discusión después de eso”.

Hawking continuó trabajando en los agujeros negros y en 1974 recurrió a la teoría cuántica para declarar que los agujeros negros deberían emitir calor y finalmente desaparecer. Para los agujeros negros normales, el proceso no es rápido, tomando más tiempo que la edad del universo para un agujero negro la masa del sol se evapore. Pero cerca de los confines de sus vidas, los mini-agujeros negros liberan calor a una velocidad espectacular, eventualmente explotando con la energía de un millón de bombas de hidrógeno de un millón de megatones. Los agujeros negros en miniatura salpican el universo, dijo Hawking, cada uno pesando mil millones de toneladas, pero no más grande que un protón.

Su propuesta de que los agujeros negros irradian calor provocó uno de los debates más apasionados en la cosmología moderna. Hawking argumentó que si un agujero negro se evaporara en un baño de radiación, toda la información que cayó dentro durante su vida se perdería para siempre. Contradecía una de las leyes más básicas de la mecánica cuántica, y muchos físicos no estaban de acuerdo. Hawking llegó a creer que la explicación más común, si no menos desconcertante, es que la información se almacena en el horizonte de sucesos del agujero negro, y se codifica de nuevo en radiación a medida que el agujero negro se irradia.

Marika Taylor, una antigua estudiante de Hawking y ahora profesora de física teórica en la Universidad de Southampton, recuerda cómo Hawking anunció su vuelta de tuerca en la paradoja de la información a sus alumnos. Él estaba discutiendo su trabajo con ellos en el pub cuando Taylor notó que estaba convirtiendo su sintetizador de voz al máximo. “¡Estoy saliendo!” Gritó. Todo el pub se dio vuelta y miró al grupo antes de que Hawking bajara el volumen y aclarara la afirmación: “Voy a salir y admitir que tal vez la pérdida de información no ocurra”. Taylor había dicho, “una sensación perversa de humor.”

La carrera de descubrimientos radicales de Hawking condujo a su elección en 1974 a la Royal Society a la excepcionalmente joven edad de 32 años. Cinco años más tarde, se convirtió en el profesor lucasianiano de matemáticas en Cambridge, posiblemente la cátedra más distinguida de Gran Bretaña, y anteriormente en manos de Isaac Newton , Charles Babbage y Paul Dirac, el último de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Hawking ocupó el cargo durante 30 años, luego se trasladó para convertirse en director de investigación en el Centro de Cosmología Teórica.

Las contribuciones fundamentales de Hawking continuaron durante la década de 1980. La teoría de la inflación cósmica sostiene que el universo en ciernes pasó por un período de expansión fabulosa. En 1982, Hawking fue uno de los primeros en mostrar cómo las fluctuaciones cuánticas -pequeñas variaciones en la distribución de la materia- podrían dar lugar, a través de la inflación, a la expansión de las galaxias en el universo. En estas pequeñas ondas se encuentran las semillas de las estrellas, los planetas y la vida tal como la conocemos. “Es una de las ideas más bellas de la historia de la ciencia”, dijo Max Tegmark, profesor de física en el MIT.

Pero fue “Una breve historia del tiempo” lo que llevó a Hawking al estrellato. Publicado por primera vez en 1988, el título se convirtió en el Libro Guinness de los Récords después de permanecer en la lista de los más vendidos del Sunday Times por 237 semanas sin precedentes. Vendió 10 millones de copias y se tradujo a 40 idiomas diferentes. Algo de crédito debe ser para el editor de Hawking en Bantam, Peter Guzzardi, quien tomó el título original: “Del Big Bang a Black Holes: A Short History of Time”, le dio la vuelta y cambió el “Corto” por “Breve”. Sin embargo, Wags lo llamó el mejor libro no leído en la historia.

Hawking se casó con su novia de la universidad, Jane Wilde, en 1965, dos años después de su diagnóstico. Ella lo vio por primera vez en 1962, caminando pesadamente por la calle de St Albans, con la cara hacia abajo, cubierta por una masa rebelde de cabello castaño. Un amigo le advirtió que se casaría con “una loca y loca familia”. Con toda la inocencia de sus 21 años, confió en que Stephen la apreciaría, escribió en su libro de 2013, Traveling to Infinity: My Life With Stephen.

En 1985, durante un viaje al Cern, Hawking fue llevado al hospital con una infección. Estaba tan enfermo que los médicos le preguntaron a Jane si deberían retirar el soporte vital. Ella se negó, y Hawking fue llevado de regreso al Hospital Addenbrooke en Cambridge para una traqueotomía salvadora de vidas. La operación le salvó la vida pero destruyó su voz. La pareja tuvo tres hijos, pero el matrimonio se rompió en 1991. El empeoramiento de la discapacidad de Hawking, sus demandas a Jane y su negativa a hablar sobre su enfermedad fueron fuerzas destructivas que la relación no pudo soportar. Jane escribió que él era “un niño poseído por un ego descomunal y masivo”, y que esposo y esposa se convirtieron en “maestro” y “esclavo”.

Cuatro años más tarde, Hawking se casó con Elaine Mason, una de las enfermeras empleadas para brindarle cuidado las 24 horas. Mason fue la ex esposa de David Mason, quien diseñó el primer sintetizador de voz montado en silla de ruedas que Hawking usó. El matrimonio duró 11 años, durante los cuales la policía de Cambridgeshire investigó una serie de supuestos ataques contra Hawking. El físico negó que Elaine estuviera involucrada, y se negó a cooperar con la policía, que abandonó la investigación.

Hawking no era, quizás, el mejor físico de su tiempo, pero en cosmología era una figura imponente. No existe un proxy perfecto para el valor científico, pero Hawking ganó el Premio Albert Einstein, el Premio Wolf, la Medalla Copley y el Premio Fundamental de Física. El premio Nobel, sin embargo, lo eludió.

Era aficionado a las apuestas científicas, a pesar de su habilidad para perderlas. En 1975, apostó al físico estadounidense Kip Thorne por una suscripción a Penthouse que la fuente de rayos X cósmica Cygnus X-1 no era un agujero negro. Perdió en 1990. En 1997, Hawking y Thorne le apostaron a John Preskill una enciclopedia en la que se debe perder información en los agujeros negros. Hawking concedió en 2004. En 2012, Hawking perdió $ 100 a Gordon Kane por apostar a que el bosón de Higgs no sería descubierto.

Dio conferencias en la Casa Blanca durante la administración Clinton -sus oblicuas referencias al episodio de Monica Lewinsky evidentemente perdieron a los que proyectaron su discurso- y regresó en 2009 para recibir la medalla presidencial de la libertad de manos de Barack Obama. Su vida se jugó en biografías y documentales, más recientemente The Theory of Everything, en la que Eddie Redmayne lo interpretó. “Por momentos pensé que era yo”, dijo Hawking al ver la película. Apareció en Los Simpson y jugó al póquer con Einstein y Newton en Star Trek: The Next Generation. Él entregó magníficos humillaciones en The Big Bang Theory. “¿Qué tienen en común Sheldon Cooper y un agujero negro?”, Preguntó Hawking al ficticio físico de Caltech cuyo cociente de inteligencia superaba holgadamente sus habilidades sociales. Después de una pausa, llegó la respuesta: “Ambos apestan”.

En 2012, los científicos se reunieron en Cambridge para celebrar el 70 ° cumpleaños del cosmólogo. Fue uno de esos hitos en la vida que pocos esperaban que Hawking alcanzara. Pasó el evento en Addenbrooke’s, demasiado enfermo para asistir, pero en un mensaje grabado titulado Una breve historia mía, pidió la exploración continua del espacio “para el futuro de la humanidad”. Sin extenderse al espacio, los humanos no lo harían ” Sobrevivir otros mil años “, dijo.

Más tarde se unió a Elon Musk de Tesla y al cofundador de Apple, Steve Wozniak, para advertir sobre una carrera armamentística militar de inteligencia artificial, y pidió la prohibición de las armas autónomas.

Hawking estaba feliz de entablar una controversia y fue acusado de ser sexista y misógino. Apareció en el club de vuelta de Stringfellows en 2003, y años más tarde declaró a las mujeres “un completo misterio”. En 2013, boicoteó una gran conferencia en Israel con el asesoramiento de académicos palestinos.

Algunos de sus comentarios más abiertos ofenden a los religiosos. En su libro de 2010, Grand Design, declaró que Dios no era necesario para poner el universo en marcha, y en una entrevista con The Guardian un año después, desestimó las comodidades de las creencias religiosas.

“Considero que el cerebro es una computadora que dejará de funcionar cuando fallan sus componentes. No hay cielo ni vida después de las computadoras rotas; esa es una historia de hadas para personas que temen a la oscuridad “, dijo.

También habló de la muerte, una eventualidad que se sentó en un horizonte más lejano de lo que los médicos pensaban. “He vivido con la perspectiva de una muerte prematura en los últimos 49 años. No le temo a la muerte, pero no tengo prisa por morir. Tengo tanto que quiero hacer primero “, dijo.

Lo que asombró a los que lo rodeaban fue lo mucho que logró. Deja a tres hijos, Robert, Lucy y Timothy, de su primer matrimonio con Jane Wilde, y tres nietos.