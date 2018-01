Tomar ibuprofeno por tan solo dos semanas puede reducir a un hombre las posibilidades de ser padre biológico al obstaculizar la producción de esperma, según muestra un nuevo estudio.

Los hombres observados, que habían tomado 600 mg. al día -el equivalente a tres píldoras de venta libre- desarrollaron una afección llamada “hipogonadismo compensado” en el que los niveles de testosterona descienden a un nivel preocupante, lo que puede afectar la fertilidad.

Investigadores daneses estudiaron a hombres entre 18 y 35 años que no tenían problemas de fertilidad antes de la investigación.

Pero después de solo dos semanas se encontró que tenían una disminución significativa en los niveles de hormonas sexuales, incluida una reducción del 18% en la testosterona libre, que continuó disminuyendo a medida que avanzaba el estudio.

“Se ha planteado la preocupación por la disminución de la salud reproductiva masculina en los humanos”, dijo el autor principal David Kristensen, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

“Después del uso de ibuprofeno presentamos una depresión unívoca de aspectos importantes de la función testicular, incluida la producción de testosterona”, describen los autores.

Aunque el estudio solo duró 44 días, los investigadores dicen que el uso a largo plazo, en casos de dolores crónicos, podría desencadenar una afección aún peor, conocida como “hipogonadismo primario” que también reduce la líbido, reduce la masa muscular y la fuerza y deprime el estado de ánimo y la fatiga.

Los investigadores también analizaron los efectos sobre los tejidos y células humanas en el laboratorio y encontraron una disminución similar en la testosterona.

Expertos británicos dijeron que el estudio debería ayudar a tomar conciencia sobre los efectos colaterales del uso de ibuprofeno. “Este estudio debe hacer reflexionar a los deportistas que los usan rutinariamente para los dolores y molestias inducidas por el ejercicio”, dijo el Dr. Richard Quinton, profesor de Endocrinología en la Universidad de Newcastle y miembro de la Sociedad de Endocrinología del Reino Unido.

“El uso a largo plazo de ibuprofeno tiene otros efectos negativos en la salud general, por lo que las personas deberían tomarlo durante [períodos limitados] si su médico lo ha recetado”, dijo el Dr. Kevin McEleny, presidente del Subcomité de Educación y Entrenamiento de la Sociedad Británica de Fertilidad.

El Ciudadano, vía The Telegraph