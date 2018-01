En algún momento vamos a tener que aceptar que hay tareas para las cuales los robots son mejores que nosotros (sí, quien escribe esto no es un robot). Las máquinas nos han ganado en el ajedrez, pueden vencer a los grandes campeones en Go –con solo tres días de práctica– y son mejores que nosotros en una serie de otras actividades, incluyendo algunas piruetas de gimnasia.

Pero hay algo que quizás nos duele más. Pensábamos que una cosa era segura; que no importaba lo avanzados que fueran, no lograrían superarnos como ratones de biblioteca, no podrían igualar esa bella acción de imbuirse en los textos. Ahora, parece que los robots también han llegado a ese nivel.

En una prueba de comprensión de lectura, un algoritmo de inteligencia artificial (IA) ha superado a los humanos por primera vez. El algoritmo, que utiliza el procesamiento de lenguaje natural, logró superar los puntajes humanos en el conjunto de datos de respuesta de Stanford (SQuAD). La prueba SQuAD es una prueba de lectura utilizada en todo el mundo, compuesta por más de 100.000 preguntas y basada en 500 artículos de Wikipedia. La prueba está diseñada para probar si la inteligencia artificial de aprendizaje automático puede procesar grandes cantidades de información y proporcionar respuestas precisas en relación a las preguntas sobre la información contenida en los artículos.

La IA, desarrollada por el Instituto Alibaba de Ciencia de Datos de Tecnologías, logró vencer a los puntajes humanos en una puntuación de 82,44 versus 82,305. La compañía dice que esto plantea la posibilidad de que el algoritmo pueda usarse para automatizar trabajos humanos.

El gigante tecnológico chino Alibaba dice que la inteligencia artificial podría usarse para reemplazar empleos en una amplia gama de industrias.

“Las máquinas ahora pueden responder preguntas objetivas como ‘qué causa la lluvia’ con gran precisión”, dijo Luo Si, científico a cargo de procesamiento del lenguaje natural en el instituto Alibaba.

“La tecnología subyacente se puede aplicar gradualmente a numerosas aplicaciones, como servicio al cliente, tutoriales en museos y respuestas en línea a consultas médicas de pacientes, disminuyendo la necesidad de aportes humanos de una manera sin precedentes”, agregó el ingeniero.

Para colmo de males, Microsoft dice que ellos también han desarrollado una IA que puede vencer a los cerebros humanos. Su propia ‘red neuronal profunda’ obtuvo 82,650 en la misma prueba.

Microsoft dijo que la inteligencia artificial se podría usar para automatizar algunos aspectos de trabajos aún más complejos, como hacer que la IA lea documentos legales para buscar precedentes o escanear grandes documentos en busca de hallazgos médicos en servicio de los profesionales de la salud.

Probablemente este sea el momento de empezar a desarrollar actividades en las que los robots no nos puedan igualar o superar (al menos por ahora); como por ejemplo sentir –¿sentir el mensaje de una historia escrita, tal vez?– o ser solidarios con nuestros pares.

El Ciudadano, vía IFLScience