Según un estudio realizado en Gran Bretaña, los Metadatos de las redes sociales, pueden ser usados para identificar a usuarios en concreto.

Esta afirmación está sustentada en la investigación realizada por el University College y el Alan Turing Institute de Londres, donde señalan que con el uso de software de inteligencia artificial, puede determinar la identidad de una persona en particular.

Otra de los aspectos que se consiguieron en la investigación, es que no es necesario analizar el contenido de los mensajes en concreto. Simplemente la acumulación de los Metadatos pueden acertar 95% de las veces.

El trabajo se titula You are your Metadata: Identification and Obfuscation of Social Media Users using Metadata Information (Tu eres tu Metadata: Identificación Ofuscación de los Usuarios de las Redes Sociales usando la Información de la Metadata) y puede conseguirse el documento en PDF en ambos institutos donde se realizó la investigación.

La magia detrás de la identificación, está basada en algoritmos que analizan los datos. Las pruebas se realizaron en la red Twitter, y los resultados se basan en los datos que dejaron los usuarios. Sin embargo, la identificación es válida para todas las redes sociales.

El caso de Twitter, los mensajes llevan asociados los Metadatos como la fecha de la creación de la cuenta, el número de seguidores, los favoritos, geolocalización, listas y otros 14 elementos distintos.

El sistema de aprendizaje automático analiza los Metadatos y ubica al usuario y aunque creas que borrando alguno de los datos, podrán brindarte privacidad, no es posible, debido a que el porcentaje es relativamente alto.

Los Metadatos es toda esa información que las redes sociales guardan de los usuarios aparte de sus datos personales. Entre ellos están, los lugares de conexión, y modelo de equipo, los teclados que usa, entre otros.