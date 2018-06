Un virus de la polio modificado genéticamente mejoró la supervivencia a largo plazo de los pacientes con un tipo de tumor cerebral letal, según los resultados de un ensayo clínico (en fase inicial) publicado el martes.

Como resultado general, el 21% de los pacientes tratados con este virus, todos con enfermedad recurrente, siguieron vivos después de tres años, en comparación con solo el 4% de los que se habían sometido a quimioterapia regular. El estudio se publicó en línea en el New England Journal of Medicine y se presentó el martes en una conferencia internacional sobre tumores cerebrales en Noruega, como informa The Washington Post.

El ensayo se llevó a cabo en el Instituto del Cáncer de Duke, EEUU, e involucró a pacientes con glioblastoma, el más común de todos los tumores cerebrales malignos y muy difícil de tratar. Puede causar convulsiones, dolores de cabeza, visión borrosa y confusión.

Incluso con un tratamiento agresivo, las personas diagnosticadas generalmente viven menos de 20 meses, mientras que aquellas con una recurrencia usualmente mueren dentro de un año.

Los investigadores de Duke abrieron el ensayo de Fase 1 en 2012 para evaluar la seguridad del tratamiento con un virus modificado y así tratar de determinar la dosis correcta. Implantaron un catéter en el cerebro de cada paciente e inocularon una forma genéticamente modificada del virus de la polio directamente en el tumor. El virus está diseñado para atacar las células tumorales y desencadenar una respuesta inmunitaria.

Los resultados publicados el martes fueron bien recibidos por expertos que no participaron en el estudio, sin embargo, llamaron a la prudencia, diciendo que era demasiado pronto para cantar victoria, considerando que el número de pacientes en el ensayo era muy pequeño para conocer el real alcance de este enfoque.

El tratamiento de la polio es uno de varios “virus oncolíticos” que actualmente se están investigando como agentes anticancerosos. Aunque considerarlos como herramientas potenciales para matar el cáncer directamente no es algo muy reciente, ahora se sospecha que podrían ser más efectivos aún para organizar el sistema inmunitario del cuerpo contra las neoplasias malignas.

Los investigadores de Duke dijeron que la media de supervivencia para los 61 pacientes en el ensayo fue de 12,5 meses, en comparación con 11,3 meses para el “grupo de control histórico”, un grupo de pacientes utilizados para la comparación, que ya habían sido tratados antes con quimioterapia estándar y cumplían los criterios para ser controles en el nuevo ensayo.

Annick Desjardins, neurólogo de Duke y uno de los autores principales del estudio, dijo que el tratamiento del virus de la polio parece similar a otras inmunoterapias porque la mayoría de los pacientes tratados no responden.

Sin embargo, aquellos que presentan “una respuesta inmune activa”, es decir, efectos secundarios intensos, tienen la posibilidad real de convertirse en sobrevivientes a largo plazo, explicó.

Para tratar de aumentar el porcentaje de los resultados exitosos, los científicos abrieron un ensayo de Fase 2 en Duke y otros tres centros médicos. Esta vez probarán el tratamiento del virus de la polio junto a un medicamento de quimioterapia, versus el virus solo. También están planeando ensayos para el cáncer de mama y el melanoma.

Fuente: The Washington Post