La agencia espacial estadounidense NASA mostró otro vídeo impresionante. La grabación fue hecha en la región ultravioleta profunda.

Los astrónomos capturaron la actividad en superficie de la estrella entre el 30 de mayo y 1 de junio.

Dynamic loops extend off the Sun a distance 10x the diameter of Earth in this extreme UV light view from @NASASun's observatory seen May 30-June 1. When the magnetic field lines get themselves tangled up enough, they can erupt with a solar storm. Info: https://t.co/9Qql7AIR45 pic.twitter.com/ZpXyoigRhA

— NASA (@NASA) June 10, 2018