Los 220 habitantes de Sabanalarga afectados por la emergencia de Hidroituango, en Antioquia, al norte de Colombia, cuyas casas en la ribera del río Cauca resultaron inundadas por la represa, recibieron una orden de desalojo del albergue que mantenían en las oficinas de la empresa a cargo de la construcción del embalse.

La vocera del movimiento Ríos Vivos, Isabel Zuleta, denunció que estas familias, provenientes de 14 playas del Cauca, no tienen dónde vivir. Ni la administración municipal, ni Empresás Públicas Medellín (EPM) les brindarían ayuda a estas familias.

“Se ha venido cocinando en el parque, no hay solución ni para la alimentación ni para ningún tipo de atención de la emergencia. Nos dijeron que teníamos que desocupar o que si no iba a llegar la Policía”, dijo.

A dos meses de declarada la emergencia, las familias afectadas directamente por el represamiento del río Cauca desalojaron sus viviendas y se trasladaron a la alcaldía de Sabanalarga y a las oficinas de EPM y las tomaron como albergue provisional.

Orden de desalojo

Ya superada la emergencia, la EPM envió una orden de desalojo a las personas que se encuentran habitando en su despacho. Sin embargo, estos no tienen a dónde ir, por lo que esperan que no se efectue la desocupación forzada con la que les amenazó la empresa.

“La orden llegó el miércoles en la mañana. Decía que el plazo era el jueves hasta las 18:00 locales y que si no se iban, procederían con la Policía”, comentó a El Espectador Isabel Zuleta. Hasta ahora la Policía no ha llegado al lugar donde se encuentran los damnificados, pero ellos temen que, si eventualmente lo hacen, no tendrán a dónde ir.

“No les han dado ninguna opción de reubicación ni posibilidades de nada. Los dejaron en el parque de Sabanalarga, desde ese entonces están cocinando ahí. Estamos refugiados en la administración municipal, pero son muchas personas y no alcanzan a estar ahí. Fueron a pedir explicaciones y soluciones a EPM en Medellín, sin embargo, no hubo soluciones”, cuenta Zuleta.

Frente a la situación, el Movimiento Ríos Vivos ha acudido a otras instancias para exigirle a las autoridades que cumplan con las ayudas para todas las personas afectadas por Hidroituango, pues las que se encuentran ríos arriba también requieren de apoyo y asistencia de la administración pública.