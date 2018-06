El respaldo de los sectores religiosos y pastores cristianos radicales al presidente electo de la República de Colombia, Iván Duque, genera desconfianza y dudas en la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans (LGBT).

A pesar del discurso para aplacar el temor de algunos sectores ante el potencial retroceso en libertades individuales, asegurar que se gobernará sin odio, para todos los colombianos, representa un reto para el gobierno neogranadino, sobre todo para una parte de la población que históricamente ha luchado para ser reivindicado contra la discriminación de género.

“Nosotros no vamos a despojar a nadie de los derechos que han conseguido en nuestro país (…) Hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron”, aseguró la noche del domingo en la que resultó triunfador de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, esa misma noche comenzó a crecer el lema “la resistencia” entre activistas que se declararon vigilantes.

El clima de polarización y confrontación ideológica se amplía hacia otros frentes. En un país de tradición católica, en lo que va de siglo se ha vivido una ardua batalla entre agrupaciones religiosas y defensores de la Constitución de 1991 y los derechos de las minorías, reseña El País.

Pese a su tono conciliador y al perfil moderado que ha cultivado, Duque —apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe—, las razones de esa desconfianza se centran, en gran medida, en dos nombres: el exprocurador Alejandro Ordóñez, conocido por su visión católica del Estado, y la exsenadora Viviane Morales, representante de sectores evangélicos y promotora de un fallido referendo para prohibir que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar.

Factores que generan ambigüedad

Duque llegó a publicar en su momento un mensaje en Twitter celebrando la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. Sin embargo, como candidato no se pronunció plenamente al respecto.

Para María Mercedes Acosta, cofundadora de Sentido, una plataforma periodística sobre diversidad sexual y de géneros, señala que el jefe de Estado electo fue notablemente ambiguo durante la campaña, cuando “comenzó a aparecer con eufemismos como hablar de un Ministerio de la familia”.

En uno de los debates previos a la primera vuelta, los candidatos fueron preguntados sobre qué pensaban sobre el matrimonio igualitario. “Yo estoy de acuerdo con la igualdad de derechos patrimoniales y civiles”, respondió escuetamente Duque.

Estos aspectos, han originado “temores de la gente de que vaya a haber un retroceso, y ellos ni siquiera los disuaden, al contrario, lo reafirman con tanta ambigüedad”, apunta Marcela Sánchez, de Colombia Diversa, la ONG a favor de los derechos de la comunidad LGBT más visible en el país latinoamericano.

No conforme con ello, el padrino mayor de Duque, el expresidente Uribe, elegido nuevamente senador, publicó en sus redes sociales el jueves 31 de mayo, un vídeo en el que daba cuenta de una docena de personas “no heterosexuales” que respaldaban al Centro Democrático. Sus palabras despertaron polémica por referirse a las minorías desde la negación.

“Parece estar insinuando Uribe que con la libertad religiosa y la objeción de conciencia se va a poder discriminar a la gente, lo cual es inaceptable”, conluye Mauricio Albarracín, activista e investigador del Centro de Pensamiento de Justicia.