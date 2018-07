La baja productividad que reportan las empresas colombianas es atribuida a la ineficiencia, lo que ocasionó el cierre de 154.360 unidades productivas durante el año 2017, a pesar de que ese mismo año se crearon 323.265 nuevos proyectos empresariales.

El sector más afectado son los pequeños negocios unipersonales, pues los emprendedores eligen empezar con bajo riesgo, así lo reveló la estrategia Colombia Productiva, componente del Programa de Transformación Productiva (PTP).

Los costos de la energía por poca eficiencia en su uso, la dificultad para certificarse en calidad, las trabas que encuentran para comercializar sus productos, la alta rotación de personal y mal manejo de los procesos, son cinco factores negativos influyentes en el reporte.

“Muchos se preguntan por qué la industria no aprovecha el precio alto del dólar para exportar. Pero en realidad no exportamos porque no tenemos oferta de productos de exportación que cumplan con los requisitos que exigen los mercados globales”, explicó Felipe Torres, gerente del PTP.

Entre las varias realidades que halló el estudio, se encuentran que 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas (Pymes), no implementan medidas de eficiencia y tienen equipos muy viejos que generan un alto consumo energético, además realizan una alta rotación del personal operativo, lo que les resta productividad.

El diagnóstico registrado da cuenta de que 6 de cada 10 no miden el tiempo que toma su proceso de producción y la respuesta de sus clientes, en consecuencia no saben si el cliente está satisfecho con el producto, o si están cumpliendo con su objetivo empresarial, indicó Torres.

Además 6 de cada 10 compañías no tienen certificación de calidad y considera que este factor es el problema para no exportar.

Grandes empresas son más productivas

De acuerdo a información publicada por El Tiempo, las grandes empresas son las más productivas, porque hacen más inversión lo que les da mayor acceso a la tecnología, los empleados trabajan en la formalidad y generan un mayor sentido de pertenencia.

Según los cálculos, los grandes comercios generan cinco veces más valor agregado en promedio que una pyme y cerca de 28 veces más que una microempresa.

Para finalizar, Torres recomendó a las organizaciones producir más, con mayor calidad y mayor valor agregado en sus productos, haciendo más eficiente lo que tienen, sin que esto implique realizar grandes inversiones.